Time dergisi, Biden ve Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin 1927'den beri her yıl geleneksel olarak açıkladığı 'Yılın Kişisi' unvanı bu yıl ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris oldu.
Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4— TIME (@TIME) December 11, 2020
'Yılın Kişisi'ni seçmenin halihazırda zor olduğu ama bu yıl bu kararın her zamankinden daha zor alındığını belirtilen açıklamada "Tahminler bizi yanıltabilir ama tarihçiler 2020'ye birçok açıdan kritik bir dönüm noktası olarak bakacak gibi duruyor" ifadesi kullanıldı.
The Biden-Harris ticket represents something historic.— TIME (@TIME) December 11, 2020
Person of the Year is not just about the year that was, but about where we’re headed #TIMEPOY https://t.co/H4uzUe8Pli pic.twitter.com/YMylCvbkZT
Derginin baş editörü Edward Felsenthal tarafından kaleme alınan yazıda 'Amerikan hikayesini değiştirdikleri, empatinin gücünün daha büyük olduğunu gösterdikleri ve zor günlerden geçen dünyada ortak bir iyileşme vizyonu paylaştıkları için' ödülün ikiliye verildiği belirtildi.
Franklin D. Roosvelt'ten bu yana her seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi dönemi içinde 'Yılın Kişisi' seçildiğini ifade eden Editör Felsenthal, bu yıl ilk kez bir başkan yardımcısının da eklendiğini belirtti.
Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı olmuştu.
Harris de ABD tarihinin ilk kadın, siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçmişti.
'Yılın Sporcusu' LeBron James: Ben buralarda olduğum sürece o günler geri gelmeyecek
LeBron James (@KingJames) is TIME's 2020 Athlete of the Year #TIMEPOY https://t.co/Vw584qaSzM pic.twitter.com/A3bDzCvwBD— TIME (@TIME) December 11, 2020
'Eğlence dünyasında yılın kişisi' BTS: İnsanlar artık 'Tamam, bu bir tür sendrom ya da fenomen değil' diyor
.@BTS_twt is TIME's 2020 Entertainer of the Year #TIMEPOY https://t.co/BKfRKlYP1H pic.twitter.com/oIuyjt5Lgq— TIME (@TIME) December 11, 2020
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