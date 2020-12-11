Time dergisi, Biden ve Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti

Time dergisi bu yıl ABD'nin seçilmiş başkanı Biden ve yardımcısı Harris'i 'Yılın Kişisi' seçti. İkili için hazırlanan yazıda "Birlikte tek bir bilette restorasyon ve yenilenme imkanı sundular. Amerikalılar da sattıkları bu şeyi aldı" ifadesi kullanıldı.

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin 1927'den beri her yıl geleneksel olarak açıkladığı 'Yılın Kişisi' unvanı bu yıl ülkenin seçilmiş başkanı Joe Biden ve yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris oldu.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

'Yılın Kişisi'ni seçmenin halihazırda zor olduğu ama bu yıl bu kararın her zamankinden daha zor alındığını belirtilen açıklamada "Tahminler bizi yanıltabilir ama tarihçiler 2020'ye birçok açıdan kritik bir dönüm noktası olarak bakacak gibi duruyor" ifadesi kullanıldı.

The Biden-Harris ticket represents something historic.



Person of the Year is not just about the year that was, but about where we’re headed #TIMEPOY https://t.co/H4uzUe8Pli pic.twitter.com/YMylCvbkZT — TIME (@TIME) December 11, 2020

Derginin baş editörü Edward Felsenthal tarafından kaleme alınan yazıda 'Amerikan hikayesini değiştirdikleri, empatinin gücünün daha büyük olduğunu gösterdikleri ve zor günlerden geçen dünyada ortak bir iyileşme vizyonu paylaştıkları için' ödülün ikiliye verildiği belirtildi.

'Amerika'nın tarihini değiştirmek' başlıklı yazıda 78 yaşındaki Biden ve 58 yaşındaki Harris'in portrelerine yer verildi, "Birlikte tek bir bilette restorasyon ve yenilenme imkanı sundular. Amerikalılar da sattıkları bu şeyi aldı" ifadesi kullanıldı.

Franklin D. Roosvelt'ten bu yana her seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi dönemi içinde 'Yılın Kişisi' seçildiğini ifade eden Editör Felsenthal, bu yıl ilk kez bir başkan yardımcısının da eklendiğini belirtti.

Biden, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı olmuştu.

Harris de ABD tarihinin ilk kadın, siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçmişti.

'Yılın Sporcusu' LeBron James: Ben buralarda olduğum sürece o günler geri gelmeyecek

'Eğlence dünyasında yılın kişisi' BTS: İnsanlar artık 'Tamam, bu bir tür sendrom ya da fenomen değil' diyor

Öte yandan Time dergisi dün Los Angeles Lakes yıldızı LeBron James'i 'Yılın Sporcusu' seçti. Hazırlanan profilde de siyah hakları ve seçimde oy vermeye teşvik için yaptıkları anlatılan James, "Artık yalnızca o saygın sporumuzu yaptığımız günler geride kaldı. Ben buralarda olduğum sürece bu böyle olacak. Umarım ben olmasam bile yeterince sporcuya bu konuda ilham vermişimdir, bu miras devam edecek" dedi.

Güney Koreli Grammy adayı grup BTS de 'eğlence dünyasında yılın kişisi' (entertainer) seçildi. Dergi 2018'de BTS'i 'Gelecek Neslin Liderleri'nden biri olarak kapağına taşımış, 2019'da da 'internetin en etkili isimler' arasında göstermişti. BTS için hazırlanan yazıda gruptan "BTS yalnızca müzik listelerindeki en büyük K-Pop sanatçısı değil. Dünyanın en büyük grubu haline geldiler. Nokta" diye bahsedildi. Grubun lideri RM "Saygı kazandığımızdan pek emin değiliz ama şundan eminiz ki insanlar artık 'Tamam, bu bir tür sendrom ya da fenomen değil' diyor" ifadelerini kullandı.

​