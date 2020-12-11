Mastercard ile Visa, çocuk istismarı iddiaları nedeniyle Pornhub ödemelerini durdurdu

Mastercard tarafından yapılan açıklamada, cinsel istismar içeriklerinin varlığını doğruladıktan sonra kartlarının sitede kullanımına kalıcı olarak son verdiğini söyledi. Visa ise, iddialarla ilgili soruşturma tamamlanana kadar ödemeleri askıya aldığını açıkladı.

Pornhub ise, söz konusu adımın 'hayal kırıklığı yarattığını' söyledi ve aldıkları 'video indirme yasağı' ve 'yalnızca belirli ortak hesaplarının içerik yükleyebilmesi' kararlarının ardından atıldığını söyledi.

Nicholas Kristof'un New York Times'ta kaleme aldığı yazıda, Pornhub'da bilinci yerinde olmayan kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırıların kayıtlarının yayınlandığı belirtilmişti.