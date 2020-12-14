Almanya'da devlet destekli CureVac aşısının klinik deneyleri son aşamaya geçti

Almanya'da devletin hem hissedarı olarak hem de fon vererek desteklediği biyoteknoloji şirketi CureVac, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının Faz 2b/3 çalışmalarına başladı.

Britanya ve ABD'de kullanılmaya başlanan BioNTech-Pfizer aşısı gibi mesajcı RNA (mRNA) denilen yeni bir biyoteknolojiye dayanan CureVac'ın aşısı, Faz 2b/3'de bir katılımcıya uygulandı.

CVnCoV denilen iki dozlu aşının Tübingen Üniversitesi Tropikal Tıp Enstitüsü'nde başlanan klinik denemeleri, Avrupa ve Latin Amerika'da 35 binden fazla katılımcıyla yürütülecek.

Kontrollü, randomize, kör gözlemcili Faz 2b/3 çalışmasında, 12 mikrogramlık dozdaki CVnCoV'nin yetişkinlerde güvenli ve etkili olup olmadığı değerlendirilecek.

Faz 2b bölümüyle başlayacak klinik deneyler, sorunsuz şekilde Faz 3 etkililik deneyiyle birleştirilecek.

Almanya'nın Tübingen kentinde merkezi bulunan CureVac, vücudun protein üretiminde rol oynayan bir tür haberci molekül olan mRNA bazlı aşılar üzerinde çalışıyor.

CureVac CEO'su Dr. Franz-Werner Haas, "Önemli Faz 2b/3 çalışmasının başlamasıyla, aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık. Bugüne kadar elde edilen güvenli olma ve bağışıklık sağlayıcılık verileri umut verici görünüyor" diyerek ekledi:

"mRNA teknolojisinin ve aşımızın Kovid-19'u önlemek için etkisini göstermesini ve bu pandemiyi yenmeye yardımcı olmasını umuyoruz. "

Almanya federal hükümetinin yaklaşık 750 milyon euroluk özel bir programla mali olarak desteklediği üç Alman projesinden biri olan CureVac, bu fondan 252 milyon euro alıyor.

AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu, federal hükümetin KfW kalkınma bankası aracılığıyla yaklaşık yüzde 20'sini elinde bulundurduğu CureVac'tan halihazırda 405 milyon aşı dozu almayı garantiledi.