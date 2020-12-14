Google’dan servislerindeki çökmenin nedeniyle ilgili açıklama

Google, teknik sorunlar nedeniyle servislerin çökmesinin ardından bir süre sonra bünyesinde hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislerin yeniden çalışmaya başladığını bildirdi.

Google basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle servislerin çökmesinin ardından bir süre sonra bünyesinde hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislerin yeniden çalışmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sisteminde aksaklıklar meydana geldi, kullanıcıların sistemde oturum açmasını gerektiren servisler, yüksek hata katsayısı verdi. Şu anda tüm servisler yeniden çalışmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bugünkü aksaklıktan etkilenen herkesten özür diliyor ve bu durumun gelecekte bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz" denildi.

Daha önce Google servislerinde meydana gelen çökme, başta Rusya, Hollanda, Fransa ve Almanya olmak üzere dünya genelinde internet kullanıcılarını etkilemişti.