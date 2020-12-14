Ünlü Rus doktordan sivilce uyarısı: Ölüme yol açabilir

Sivilcileri sıkmaktan uzak durma çağrısı yapan ünlü Rus doktor Aleksandr Myasnikov, bunun ölüm dahil çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Rossiya 1 televizyonundaki bir programda konuşan Myasnikov, sivilceleri sıkmanın tehlikelerini anlatırken Rus besteci Aleksandr Skryabin'in yaşadığı acı sonu anımsattı.

Skryabin'in 43 yaşındayken üst dudağındaki sivilceyi sıkarak o bölgede sepsis oluşmasına neden olduğunu anlatan Myasnikov, Rus bestecinin bir hafta içinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Günümüzde birçok kişinin antibiyotik kullanması nedeniyle sivilcelerin patlatılmasının ölümcül olabileceği uyarısı yapan Myasnikov, "Vücudun antibiyotik alışkanlığı, tehlikeli mikroplarda bunlara karşı direnç geliştiriyor, bundan dolayı sepsis oluştuğunda ilaçlar işe yaramayabilir ve hasta ölme riski taşır" ifadelerini kullandı.