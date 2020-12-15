Japonya'da 'Twitter katiline' ölüm cezası

Bir seri katilin sosyal medyayı araç haline getirip intihar motifini kullanarak kurbanlarını ağına düşürmesiyle ayrı bir önem taşıyan davadan ölüm cezası çıktı.

Japonya'da genç bir kadının kaybolmasıyla ilgili soruşturmada seri cinayetlerin işlendiğinin ortaya çıkması üzerine şüphelerin yöneldiği Takahiro Şiraişi, cep telefonunda kurbanların fotoğraflarının çıkması ve evinde ceset parçaları bulunması üzerine 2017'de tutuklanmıştı.

'Birlikte ölelim' teklifiyle

Twitter profilinde "Gerçekten acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum. Lütfen istediğiniz zaman bana özelden mesaj gönderin" ifadelerine yer veren Şiraişi, intihara eğilimli kadınları, ölmelerine yardım edeceğini, hatta bazı durumlarda onlarla birlikte kendisini de öldüreceğini söyleyerek evine götürüyordu.

Avukatlarının kurbanların öldürülmeye rızalarının olduğunu savunmasına rağmen, bu yılın ekim ayında 30 yaşındaki Şiraişi hakkındaki tüm suçlamaların doğru olduğunu söyleyerek 9 cinayeti işlediğini kabul etti.

Yargıç: Kurbanlarının hiçbirinin öldürülmeye rızası yoktu

Bugün 'Twitter katilini' ölüme mahkum eden yargıç, kurbanlarının hiçbirinin öldürülmeye rıza vermediğini söyleyerek "Sanık tümüyle sorumlu bulunmuştur" dedi.

Twitter kuralları değişti

Dava intiharın internet ortamında nasıl ele alındığıyla ilgili tartışma da başlatmıştı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey cinayetlere 'son derece üzücü' tepkisini verirken, sosyal medya devi kurallarında kullanıcıların 'intiharı ve kendine zarar vermeyi teşvik etmemesi gerektiğini' belirten bir değişiklik yapmıştı.

Kurbanlarından biri daha 15 yaşında olan Şiraişi'nin tek erkek kurbanı ise kaybolan kız arkadaşının peşindeydi.