Sağlık çalışanına darp: 'Erkeği erkek, kadını kadın muayene eder'

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rahatsızlanan eşini hastaneye getiren bir kişi, yardım etmek için iğne yapılan bölüme giren tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'i, 'Erkeği erkek, kadını kadın muayene eder' diyerek, darbetti.

Pazartesi akşam saatlerinde Nazilli'de özel bir hastanede rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B., müşahede odasına alınan eşine iğne yapan hemşireye yardım etmek için kapalı olan perdeyi açan tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'e tepki gösterdi.

İddiaya göre, sağlık görevlisinin üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret eden S.B., "Sen niye içeriye giriyorsun, erkeği erkek, kadını da kadın muayene eder" dedikten sonra Ören'i darbetti.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle uzaklaştırılan S.B., daha sonra çağrılan polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.