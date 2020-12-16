ABD'de ilk kez yabani vizonlar arasında koronavirüs tespit edildi

ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Veterinerlik Laboratuvarı, ilk kez Utah eyaletinde vahşi doğada bulunan bir vizonda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nden (APHIS) yapılan açıklamaya göre virüs, bir vizon çiftliğinin yakınlarında koronavirüs vakalarının tespiti için yürütülen epidemiyolojik araştırmalar kapsamında yabani bir hayvanda bulundu.

Bunun, SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği ilk serbest dolaşan yabani hayvan olduğu belirtilen açıklamada, Kovid-19 patojeninin, vizon çiftlikleri yakınında yaşayan yabani popülasyonda dolaştığına dair henüz bir kanıt olmadığına vurgu yapılarak, vakayla ilgili bilgilerin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne aktarıldığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya ve ABD’deki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Kasım ayı sonlarında Polonya'da, aralık ayı başlarında ise Litvanya'daki vizonlar arasında koronavirüs tespit edilmişti.