Kayıt
14:38 16 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Tom Cruise - Boyu kısa bulunan Tom Cruise başrolünden alındı

    Tom Cruise, set ekibine gırtlağını patlatmış: Bütün film sanayi bizden medet umarken sosyal mesafeye uymayanı kovarım

    © AFP 2020 / Thomas SAMSON
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103616/40/1036164098_0:252:4833:2970_1200x675_80_0_0_c05233470b4497ec01eeb068412c46ae.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202012161043413370-trom-cruise-set-ekibine-girtlagini-patlatmis-butun-film-sanayi-bizden-medet-umarken-sosyal-mesafeye/

    Hollywood'un oyunculuğu tartışmasız, kişiliği ve özel hayatı tartışmalı yıldızlarından Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike film serisinin son halkasının Londra çekimleri sırasında Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri için ekibi bağıra çağıra azarlamasının ses kaydı ortaya çıktı: "Bunu bir daha yaptığınızı görürsem, ...tirip gidersiniz."

    İngiliz The Sun gazetesinin yayımladığı kayıtta, 'Mission: Impossible' (Görevimiz Tehlike) film serisinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Tom Cruise, Londra çekimleri sırasında set ekibini pandemi kurallarını yerine getirmezlerse kovmakla tehdit ederken duyuluyor.

    Koronavirüs pandemisi döneminde film çekilmesi için uyulması zorunlu olan sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulmamasına kızan Hollywood'un en pahalı ve en çok iş yapan aktörü, sette birbirine çok yakın duran iki çalışana gırtlağını patlatırcasına şöyle bağırıyor:

    "Bunu bir daha yaptığınızı görürsem, ...tirip gidersiniz. Bu kadar! Özrü yok. Film sanayisi kapandığı için kahrolaso evlerini kaybeden insanlara bunu anlatırsınız."

    "Ben her gece bununla uyuyorum. Bu ...tir olası sanayinin geleceğiyle! Dolayısıyla üzgünüm, ben sizin özürlerinizin ötesindeyim. Siz söylemiştim, şimdi uymanızı istiyorum ve uymazsanız da yoksunuz. Bu kahrolasıca filmi kapatıp gitmiyoruz! Anlaşıldı mı?"

    Curise, 50 kişilik ekibi şöyle azarlıyor:

    "Geceleri her lanet stüdyoyla, sigorta şirketleriyle, yapımcılarla telefonda geçiriyorum ve gözleri bizim üzerimizde, filmlerini yapmak için bizi kullanıyorlar."

    "Üzerinizdeki sorumluluğu anlıyor musunuz? Çünkü ben sizin aklınız mantığınızla muhatabım. Ve eğer aklı başında olamıyorsanız ve ben sizin mantığınızla muhatap olamıyorsam, o zaman kovuldunuz."

    Hollywood'un pandemi krizinden çıkabilmek için gişe rekoru kırma garantisi bulunan Görevimiz Tehlike gibi filmlere güvendiğini belirten Cruise, "Altın standardı istiyoruz. Hollywood'a geri dönüp yeniden film çekiyorlarsa bizim yüzümüzden! Çünkü bize ve yaptığımız şeye inanıyorlar" diyor.

    The Sun kaydın yapıldığı tarihi belirtmedi, ama filmin çekim ekibi Londra'ya aralık ayı başında gelmişti. Prodüksiyona yakın bir kaynak kaydın otantik olduğunu söyledi. Cruise'in temsilcileri konuyla ilgili medyanın sorularını yanıtlamadı.

    Pandemi başlayınca çekimleri duran ilk filmlerden biri olan Görevimiz Tehlike serisinin yedincisi, şubatta çekimlere Venedik'te ara verdikten sonra eylülde yeniden başlayıp İtalya, Norveç ve Londra'da devam etmişti. Bunda Cruise'in temmuz ayında Norveç Başbakanı'ndan pandemi kuralları altında çekim izni alabilmek için kişisel ricada bulunmasının da etkisi olmuştu.

    'The Paramount Pictures' stüdyosu filmi Kasım 2021'de sinemaseverlerle buluşturmayı planlıyor. 

    Ses kaydı, sosyal medya kullanıcılarını Cruise'in kahramanca mı davrandığı yoksa altında çalışanlara zorbalık eden şımarık bir zengin mi olduğu konusunda ikiye böldü.

    Etiketler:
    Tom Cruise
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1. Reality show yıldızı ve girişimci 23 yaşındaki Kylie Jenner (590 milyon dolar)
    Forbes’a göre 2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet