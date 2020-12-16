Tom Cruise, set ekibine gırtlağını patlatmış: Bütün film sanayi bizden medet umarken sosyal mesafeye uymayanı kovarım

Hollywood'un oyunculuğu tartışmasız, kişiliği ve özel hayatı tartışmalı yıldızlarından Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike film serisinin son halkasının Londra çekimleri sırasında Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri için ekibi bağıra çağıra azarlamasının ses kaydı ortaya çıktı: "Bunu bir daha yaptığınızı görürsem, ...tirip gidersiniz."

İngiliz The Sun gazetesinin yayımladığı kayıtta, 'Mission: Impossible' (Görevimiz Tehlike) film serisinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Tom Cruise, Londra çekimleri sırasında set ekibini pandemi kurallarını yerine getirmezlerse kovmakla tehdit ederken duyuluyor.

This audio of Tom Cruise screaming at the Mission Impossible 7 crew for breaking COVID rules is kind of ... great?https://t.co/IvcgnX93AA pic.twitter.com/x59cikDdgO — Jarett Wieselman (@JarettSays) December 15, 2020

Koronavirüs pandemisi döneminde film çekilmesi için uyulması zorunlu olan sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulmamasına kızan Hollywood'un en pahalı ve en çok iş yapan aktörü, sette birbirine çok yakın duran iki çalışana gırtlağını patlatırcasına şöyle bağırıyor:

"Bunu bir daha yaptığınızı görürsem, ...tirip gidersiniz. Bu kadar! Özrü yok. Film sanayisi kapandığı için kahrolaso evlerini kaybeden insanlara bunu anlatırsınız."

"Ben her gece bununla uyuyorum. Bu ...tir olası sanayinin geleceğiyle! Dolayısıyla üzgünüm, ben sizin özürlerinizin ötesindeyim. Siz söylemiştim, şimdi uymanızı istiyorum ve uymazsanız da yoksunuz. Bu kahrolasıca filmi kapatıp gitmiyoruz! Anlaşıldı mı?"

Tom Cruise’un, #MissionImpossible7 filminin setinde pandemi önlemlerine uymayan çalışanlara öfkelendiği anların ses kaydı:



“Bir daha böyle bir şey görürsem, hepiniz kovulup defolup gidersiniz!”pic.twitter.com/Eoh0i7Dopa — Cinema News.TR - 🏠#EvdeKal (@Cinema_NewsTR) December 16, 2020

Curise, 50 kişilik ekibi şöyle azarlıyor:

"Geceleri her lanet stüdyoyla, sigorta şirketleriyle, yapımcılarla telefonda geçiriyorum ve gözleri bizim üzerimizde, filmlerini yapmak için bizi kullanıyorlar."

"Üzerinizdeki sorumluluğu anlıyor musunuz? Çünkü ben sizin aklınız mantığınızla muhatabım. Ve eğer aklı başında olamıyorsanız ve ben sizin mantığınızla muhatap olamıyorsam, o zaman kovuldunuz."

I’m not even mad. He is spending his own money to ensure all these ppl are safe and they spat on his face. He yelled that next time they’d be fired for doing what they did. Me spending my money? Would have fired them that day. He is yelling because he wants them safe — enjoyinh the season (@PaOfKalEL) December 16, 2020

Hollywood'un pandemi krizinden çıkabilmek için gişe rekoru kırma garantisi bulunan Görevimiz Tehlike gibi filmlere güvendiğini belirten Cruise, "Altın standardı istiyoruz. Hollywood'a geri dönüp yeniden film çekiyorlarsa bizim yüzümüzden! Çünkü bize ve yaptığımız şeye inanıyorlar" diyor.

He’s right. Thousands of jobs are at stake, and not just actors: transportation, makeup, costumes, script supervisors, assistants, secretaries, on and on. I’m sick of people not wearing masks and not taking precautions and then being surprised when someone gets Covid. — Elizabeth Breck (@TheBlondePI) December 16, 2020

The Sun kaydın yapıldığı tarihi belirtmedi, ama filmin çekim ekibi Londra'ya aralık ayı başında gelmişti. Prodüksiyona yakın bir kaynak kaydın otantik olduğunu söyledi. Cruise'in temsilcileri konuyla ilgili medyanın sorularını yanıtlamadı.

Pandemi başlayınca çekimleri duran ilk filmlerden biri olan Görevimiz Tehlike serisinin yedincisi, şubatta çekimlere Venedik'te ara verdikten sonra eylülde yeniden başlayıp İtalya, Norveç ve Londra'da devam etmişti. Bunda Cruise'in temmuz ayında Norveç Başbakanı'ndan pandemi kuralları altında çekim izni alabilmek için kişisel ricada bulunmasının da etkisi olmuştu.

'The Paramount Pictures' stüdyosu filmi Kasım 2021'de sinemaseverlerle buluşturmayı planlıyor.

Ses kaydı, sosyal medya kullanıcılarını Cruise'in kahramanca mı davrandığı yoksa altında çalışanlara zorbalık eden şımarık bir zengin mi olduğu konusunda ikiye böldü.

Seeing a lot of enlightened liberal individuals on the TL praising Tom Cruise for freaking out at anonymous non-millionaires for standing closer than six feet apart and...well it's just inspiring stuff. Makes you feel great to be a collection of organic molecules. — Wilson Dizard (@willdizard) December 16, 2020

I get being upset if people weren't taking COVID protocols seriously, but there's no excuse for someone in power to go on an abusive tirade like this.



He's just humiliating people who can't fight back. And is Tom Cruise really carrying the weight of the entire film industry? https://t.co/O5lyuGqtxN — 📚Tibby♀️ (@tibby17) December 16, 2020

​