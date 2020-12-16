Twitter, Periscope uygulamasını kaldırıyor

Twitter, 2015'te satın aldığı canlı yayın uygulaması Periscope’un gelecek yıl Mart ayı itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
'Elveda Periscope' başlıklı resmi duyuruda "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, canlı yayın özelliğinin Twitter uygulaması üzerinden devam ettirileceği belirtildi ve canlı yayın kayıtları bulunan kullanıcıların bu tarihten önce video arşivlerini indirebilecekleri kaydedildi.
Sad to see Periscope come to an end even though the rationale makes sense. I still remember the day it launched when I was at Twitter. We were all mesmerized with its ability to transport you instantly. https://t.co/W5XzZ7nWcS— Jenna Golden (@jigolden) December 15, 2020
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