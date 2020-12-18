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    Koronavirüs pandemisi nedeniyle maske takan Tom Cruise, Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin 7. filminin İtalya başkenti Roma'daki çekimlerinde

    Tom Cruise, sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle sette ikinci kez patladı: Ekipten 5 üye 'tehlikeli görevi' terk etti

    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
    Yaşam
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    'Mission: Impossible' (Görevimiz Tehlike) serisinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusunun son filmin Londra çekimlerinde ekibe bağırıp çağırmasının ses kayıtlarını yayımlayan The Sun'a konuşan bir kaynak, Tom Cruise'ın ikinci kez sinirlerinin kontrolünü kaybetmesi üzerine ekipten 5 kişinin seti terk ettiğini söyledi.

    Çekim ekibini sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle gırtlağını patlatırcasına küfredip azarlaması ve işten kovmakla tehdit etmesinin ses kayıtları yayımlanan Tom Cruise, cephesinde sular durulmuyor. 

    Hollywood'un en pahalı ve en çok iş yapan aktörünün ikinci bir bağırma nöbeti geçirmesi üzerine ekibin 5 üyesinin seti terk ettiği öğrenildi. 

    'Mission: Impossible' (Görevimiz Tehlike) serisinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusunun son filmin Londra çekimlerinde ekibe bağırıp çağırmasının ses kayıtlarını yayımlamış bulunan İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan bir kaynak, Cruise'un ikinci kez sinirlerinin kontrolünü kaybetmesi üzerine ekipten 5 kişinin seti terk ettiğini söyledi.

    Kaynak, "İlk patlama büyüktü, ama o zamandan beri ortalık sakinleşmedi. Gerginlik aylardır artıyordu ve bu, bardağı taşıran son damla oldu. Kamuoyuna yansıdığından beri daha fazla öfke birikti ve birkaç çalışan işi bıraktı" diyerek şöyle devam etti:

    "Ama Tom, sırf filmi çekmeye devam edebilmek için her çareye başvurmalarından sonra artık daha fazla dayanamıyor. Bunu diğerlerinin kendisi kadar ciddiye almamasına sinirleniyor. Nihayetinde tüm ceremesini çeken kişi o." 

    Koronavirüs pandemisi döneminde film çekilmesi için yerine getirilmesi zorunlu olan sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulmasına çok sıkı şekilde özen gösteren Cruise'un bir dizi Avrupa şehrinde gerçekleştirilen çekimler sırasına ekibin kalması için iki yolcu gemisi tuttuğu ve buna kendi cebinden 700 bin dolar harcadığı daha önce basına yansımıştı.

    Bu hafta The Sun tarafından yayımlanan ve aralık ayı başında yapıldığı sanılan ses kaydında Cruise, sosyal mesafeye uymadıklarından şüphelendiği çalışanlara şu minvalde bağırırken duyuluyor:

    "Bunu bir daha yaptığınızı görürsem, ...tirip gidersiniz. Bu kadar! Özrü yok. Film sanayisi kapandığı için kahrolası evlerini kaybeden insanlara bunu anlatırsınız."

    "Ben her gece bununla uyuyorum. Bu kahrolası sanayinin geleceğiyle! Dolayısıyla üzgünüm, ben sizin özürlerinizin ötesindeyim. Size söylemiştim, şimdi kurallara uymanızı istiyorum ve uymazsanız da yoksunuz."

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