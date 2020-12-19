Şarapova ve İngiliz milyoner sevgilisi Gilkes evleniyor

33 yaşındaki eski tenisçi nişanlandığını müstakbel eşiyle paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Şarapova fotoğrafın altına "Tanıştığımız ilk günden beri 'evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımızdı, değil mi?" notunu düştü.

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Gilkes ise Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta duygularını, "Beni çok ama çok mutlu bir insan yaptığın için teşekkür ederim, hayat boyu seni sevmek ve senden öğrenmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde ifade etti.

40 yaşındaki Gilkes, İngiliz bir aristokrat aileden geliyor. Şarapova’nın nişanlısı, müzayede evi Paddle8'e başkanlık ediyor ve aynı zamanda New York Sanat Akademisi'nin yönetim kurulunda görev yapıyor.