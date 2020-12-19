Mansur Yavaş'tan, ödüllü 'Yün Bebek' filmini yazıp yöneten Ümmiye Koçak'a: Netflix değiliz ancak yayınlamak isteriz

Ümmiye Koçak, senaryosunu yazıp yönettiği 'Yün Bebek' filminin dijital ortamda duyulması için sosyal medyada filmle ilgili paylaşımlarda bulundu.
Koçak, filmin fragmanını paylaşarak "Senaryosunu yazıp yönettiğim ve bizlere ABD'de ödül kazandıran uzun metraj sinema filmimiz ‘Yün Bebek’i dijital ortamda izlenmesini çok istiyoruz. Tek amaç kadınların sesini duyurabilmek. Anadolu kadınları istediğinde her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koçak'ın paylaşımlarına yanıt vererek, filmin ABB TV ve Başkent Mobil'de yayınlanabileceğini belirtti.
Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ümmiye Hanım, uygarlığa sadece kentsel yatırımlarla değil, sanatsal ve geleneksel değerlerimizi koruyarak ulaşabiliriz. Bir Netflix Türkiye değiliz ancak Anadolu kadınının sesine Anadolu’nun kalbinden ses katmak için filminizi ABB TV ve Başkent Mobil'de yayınlamayı çok isteriz."
Ümmiye Hanım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 18, 2020
Uygarlığa sadece kentsel yatırımlarla değil, sanatsal ve geleneksel değerlerimizi koruyarak ulaşabiliriz.
Bir @netflixturkiye değiliz😊Ancak Anadolu kadınının sesine Anadolu’nun kalbinden ses katmak için filminizi ABB TV ve Başkent Mobil'de yayınlamayı çok isteriz https://t.co/WhEjsJZyNh
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