Mansur Yavaş'tan, ödüllü 'Yün Bebek' filmini yazıp yöneten Ümmiye Koçak'a: Netflix değiliz ancak yayınlamak isteriz

Ümmiye Hanım,



Uygarlığa sadece kentsel yatırımlarla değil, sanatsal ve geleneksel değerlerimizi koruyarak ulaşabiliriz.



Bir @netflixturkiye değiliz😊Ancak Anadolu kadınının sesine Anadolu’nun kalbinden ses katmak için filminizi ABB TV ve Başkent Mobil'de yayınlamayı çok isteriz https://t.co/WhEjsJZyNh