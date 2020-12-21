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    Coşkun Sabah: 'O söylemleri ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeye hazırım'

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    Sanatçı Coşkun Sabah, kızının bikinili fotoğrafları üzerine sarf ettiği iddia edilen sözler üzerine açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, "Beni İzmir, Aydın ve Manisalılar ile kapıştırmak için uğraşmayın. 'Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye de bir söylemim olmadı. Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi.

    Coşkun Sabah'ın bir gazeteye verdiği röportaj sırasında kızının Instagramda paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine sarf ettiği iddia edilen sözleriyle ilgili Sabah'tan açıklama geldi.

    Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile hakkındaki asılsız haberler için yasal hakkını kullanacağını açıklayan Sabah şunları ifade etti:

    "Sosyal medya Coşkun Sabah'a sarmaktan bir türlü kendini alamıyor. Yine hadleri olmadan, iftiralarla bize sarmışlar. İzmir ile beni kapıştırmaya hiç uğraşmayın. İzmir yıllardır bizim kalemiz. Benim ağzımdan böyle bir söz çıkmadı, böyle bir söylem olmadı 'ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım' diye falan. Bunu ispat edene 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum. İşte Çağlayan'da orada. Bu videoyu da delil olarak savcıya sunabilirler. Böyle bir söylemi çıkartsınlar, 1 milyon dolar ananızın ak sütü gibi size helal olur. Bu bir iftira."

    'Yazılan her şeyin doğru olduğuna dair bir kural yok'

    "Yazılı mecrada yazılan her şeyin doğru olduğuna dair bir kural yok" diye konuşan Sabah, "Sosyal medyada önünüze düşen her şey doğrudur diye bir şey yok. Bunların yüzde 80-90'ı yalan, yüzde 10'u doğrudur. 5 ay önce konuşulmuş bir olay için beni haksız çıkartacak yönde ithamlarda bulunulunca ben saftorik iyi niyetli Coşkun, bunun mantıksal izahını yaptım. Aydın, İzmir, Manisa olarak şehir örnekleri verdim ki vermez olaydım. Buralar Türkiyemizin modern kentlerinden. Buralarda bu tür fotoğraflar normal karşılanır ama doğuda yakışık almaz diyorum. Batı gibi çağdaş düşünemiyor diyorum. Bunda ne var ya! Burada Manisa'ya, Aydın'a, İzmir'e hakaret mi var yoksa övgü mü var?" diye konuştu.

    Sosyal medyada kendisine tepki gösteren bir çok kişinin konudan dahi haberi olmadığını savunan ünlü sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü;

    "Coşkun Sabah ne yapmış, konu ne diye sorsanız konuyu anlatamayacaklar. Benim içim dışım bir. Ben Türkiye'nin her köşesinin sevdalısıyım. Doğudan batıya her köşesi benim memleketim. Ben Türkiye'de bir döneme imza attım ve 40 yıldır bu piyasadayım. Ne konuşursam kulağım da duyar. Ama etraf bunu saptırıyorsa, iftira atıyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle doğruları konuşan sanatçı az bulursunuz. Öyle abuk subuk, gaza gelip, işi irdelemeden yorumlar yapmayın."

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