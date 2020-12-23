Kız arkadaşını kurtarmaya çalışırken 7. kattan yere düşüp hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da iddiaya göre evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkeleyen bir kadın korkulukların kopması sonucu aşağı katlardaki bir balkona düştü. Kadını kurtarmaya çalışan erkek arkadaşı ise 7 kat aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Tuzla'daki bir sitede oturan Eren Erkilet o gün doğum gününü kız arkadaşıyla birlikte evinde kutladı. Kutlamanın bitmesiyle birlikte Eren Erkilet'in kız arkadaşı evlerinin balkonundan battaniye silkelediği esnada parmaklıkların kopmasıyla birlikte dengesini kaybetti. Erkilet kız arkadaşını yakalamak istedi.

Genç kadın alt katlardaki boş bir dairenin balkonuna düşerken, adam 7.katta bulunan evinden aşağı düştü. Ağır yaralanan Erkilet olay yerinde can verdi.

Komşuların olayı ihbar etmesiyle birlikte polis ve 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. 4. kata düşen genç kadın yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

'3 kat aşağıdaki balkona düştü'

Site sakini Deniz Dalgakıran olayı şöyle anlattı:

"Olay 21.00-21.30 sıralarında oldu. Site sakinlerinden bir arkadaşımız vefat etti. Biz zaten sese çıktık. Cam kırığı sesleri oldu. Camdan baktığımızda site sakininin feryadını duyduk. Aşağı indim, baktığımızda arkadaş yere düşmüştü. Doğum günü kutlaması yapıyormuş kız arkadaşıyla birlikte, kız arkadaşı yorgan silkelemek için balkona çıkmış. Yaslanarak aşağı silkelemeye başlamış. O anda Fransız balkon yerinden çıkıyor. Adam da onu tutmaya çalışırken ikisi aynı andan düşüyor. Hanımefendi 3 kat aşağıdaki balkona düşüyor. Adam da havuzun oradaki cepheye düşüyor. Düştüğü yerde oturan bir site sakinimiz yok, boştu. Biz hemen ambulansa polise haber verdik. Onlar geldi, daire sakinine ulaşıldı kendisine ulaşıldı. Kapı açıldı, ilk yardım müdahalesi yapıldı kendisine."