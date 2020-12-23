İlber Ortaylı: Orhan Pamuk, Türkçe bilmiyor

Tarih profesörü İlber Ortaylı, katıldığı bir panelde Orhan Pamuk ve Elif Şafak'ı Türkçe üzerinden eleştirdi. Ortaylı, Pamuk için "Orhan Pamuk’u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk" derken, Şafak için de "Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türktür tabi ama Türk yazarı sayılmaz" dedi.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversitesi tarafından düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katıldı. Ortaylı, Türkçe üzerine yorumlar yaptığı sırada Elif Şafak ve Orhan Pamuk'a dil üzerinden göndermeler yaptı.

İki ismi de 'Türkçe bilmemekle' suçlayan Ortaylı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ortaylı, Nobel Ödülü alan yazar Orhan Pamuk'u öğrencilerine tavsiye etmediğini, hatta 'okumayın' dediğini kaydetti.

Ortaylı, "Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi'ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime 'bu romanı okuyun' demiyorum, 'okumayın' diyorum. Orhan Pamuk'u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk" ifadelerini kullandı.

Ortaylı konuşmasının devamında konuyu yazar Elif Şafak'a da getirdi. Ortaylı, Elif Şafak'ı da Türkçesi üzerinden eleştirerek "Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türktür tabi ama Türk yazarı sayılmaz" dedi.

Konuyu bir kez daha Orhan Pamuk'a getiren Ortaylı, "Türk yazarı falan değil. Nobel alırsa 'aferin' dersin ama bununla övünmeyin. Türkçe bilmiyor" dedi.