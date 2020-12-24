Bursa’da sinir krizi geçirip kendisini balkondan atmaya çalışan genç kız babası tarafından son anda kurtarıldı.

Merkez Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde babası ile tartışıp sinir krizi geçiren genç kız kendini balkondan sarkıtarak intihara kalkıştı.

Durumu fark eden babası genç kızı kolundan tutarak dakikalarca atlamasını engelledi. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar genç kızın düşmesi ihtimaline karşı kendilerini siper etti.

Yaşanan panik dolu anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da balkondan atlamaya çalışan kızı babası kurtardı https://t.co/SUBvJg4f9x pic.twitter.com/Hw1DsTScKJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 24, 2020

​