Michael Jackson'ın taciz iddialarına konu olan çiftliği satıldı

100 milyon dolardan satışan çıkarılan çiftliği neredeyse bunun beşte bir fiyatına satın alan kişinin milyarder yatırımcı Ron Burkle olduğu belirtildi.

Michael Jackson, 1987'den öldüğü 2009 yılına kadar bu çiftlikte yaşamıştı. 'Pop'un Kralı' 2009'un Haziran ayında Los Angeles'ta başka bir evde aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

1990'lı yılların başında Santa Barbara bölgesi savcıları evi, 'Jackson'ın erkek çocuklarını taciz etmek üzere çekmeye çalıştığı bir fantezi dünyası' olarak nitelendirmişti. Evde aramalar da yapıldı. Jackson bu davadan beraat etti.

Bin 100 hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu. Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson'ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı.

Wall Street Journal, mülkün bir dönem Jackson'a danışmanlık da yapan Burkle'a satıldığını bildirdi. Neverland ilk olarak 2015'te 100 milyon dolara satışa çıkarılmış, alıcı bulamayınca fiyat bu sene 31 milyon dolara düşürülmüştü. Burkle'ın mülkü 22 milyon dolara aldığı belirtildi. Yatırımcının sözcüsü, Burkle'ın evi aldığını doğruladı.

The Guardian'a konuşan Los Angeleslı emlakçık Ian Reed, "Ev perili olabilir ama alıcı kazançlı çıktı. Bu fiyata o evi almak resmen hırsızlık" dedi.

Jackson'ın ölümünün ardından mülkün adı Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi.