Engin Nurşani vefat etti

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani bu sabah vefat etti.

Nurşani'nin doktoru Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, sanatçının vefatıyla ilgili, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" dedi.