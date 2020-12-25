Moderna'nın Kovid-19 aşısı, kozmetik yüz dolgulu kişilerde yan etki yapıyor

Batı dünyasından acil kullanım yetkisi alan ikiliden Biontech-Pfizer aşısı, alerjik kişilerde reaksiyona neden olurken, Moderna aşısı da kozmetik yüz dolguları karşısında yan etki gösteriyor. ABD'nin Gıda İlaç Dairesi, kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerin Moderna aşısı olduklarında şişme ve iltihaplanmayla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Gıda İlaç Dairesi (FDA) Danışma Komisyonu, Moderna aşısının klinik deneylerine katılanlar içinden botoks gibi kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerde yan etkiler görüldüğünü bildirdi.

Moderna COVID-19 vaccine may cause side effects for those with cosmetic facial fillers: FDA https://t.co/yyTOE8Ue7U pic.twitter.com/yKTvU2bwWB — New York Post (@nypost) December 25, 2020

Dolgu yapılan bölgede şişme ve iltihaplanma

ABC7'nin haberine göre, bir cildiyeci, şişme ve iltihaplanma gibi yan etkileri bağışıklık sisteminin tepki göstermesi olarak yorumladı.

Kaliforniyalı dermatoloji uzmanı Dr. Shirley Chi, "Aşı yaptırdığınızda iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sisteminiz hızlanır, zaten aşıdan böyle bir etki göstermesi beklenir" dedi.

'Kolaylıkla tedavi edilebiliyor'

"Vücutta doğal yollardan oluşmayan maddeyle karşılaşan belli bölgelerin bağışıklık tepkisi vermesi mantıklıdır" diye ekleyen Dr. Chi, tıbbi personel tarafından kolaylıkla tedavi edilebilen yan etkiler yüzünden insanların aşı olmaktan kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Steroid ve anti-histaminlerle tedavi

Şişme ve iltihaplanma görülen bölgelerin hepsinde kozmetik dolgu olduğunu belirten dermatolog, "Birkaç hastaya aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu ve bir hastaya aşıdan 2 gün sonra dudak dolgusu yapıldı. Hepsi steroid ve anti-histaminlerle tedavi edilerek her türlü reaksiyonlarından kurtuldu" bilgisini paylaştı.

FDA, 12 Aralık'ta BioNTech-Pfizer, 19 Aralık'ta Moderna aşısına onay vermişti. Her ikisi de mRNA denilen yeni bir biyoteknolojiye dayanıyor. Acilen piyasaya sürülmeleri için klinik deneklerin sayısı kısıtlı kaldığından ne kadar güvenli olduklarıyla ilgili soru işaretleri tamamen ortadan kalkmayan iki aşının etkililik oranları uzmanlar tarafından beklentilerin çok ötesinde bulundu.