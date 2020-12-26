Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: 'Maşallah şuna bak'

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sunucu Cansu Canan Özgen ile yaptığı söyleşinin sona erdiğini sanarak söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı’yı konuk etti. Yayının sonunda, “Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” diyen Özgen'e İlber Ortaylı “sağ ol” diye yanıt verdi.

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı daha sonra “Maşallah şuna bak” dedi. Özgen ise Ortaylı’nın sözlerine gülerek karşılık verdi.