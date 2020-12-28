Barents Denizi'nde Rus balıkçı gemisi battı: Bir ölü, 16 kayıp 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, içinde birçok balıkçının olduğu Onega isimli Rus gemisinin Barents Denizi'nde battığını bildirdi. Gemideki balıkçılardan birisinin cansız bedenine ulaşıldı. Halen kayıp olan 16 balıkçının ise canlı kurtarılmasına soğuk nedeniyle ihtimal verilmiyor.

Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki bir bölümü olan Barents Denizi'nde bu sabah meydana gelen kazada gemideki 19 kişinin ikisi çevredeki diğer gemilerin yardımıyla kurtarılırken arama çalışmaları sonucu gemideki bir kişinin cansız bedeni bulundu. Geri kalan 16 kişiye ise hala ulaşılamıyor.

Barents Denizi'nde gerçekleşen gemi kazasının buzlanmadan kaynaklandığı düşünülüyor. Barents Denizi'ndeki su sıcaklığının son derece düşük olduğu bilinirken aynı zamanda arama kurtarma alanındaki hava koşulları da oldukça kötü ve alanda herhangi bir şebeke sinyali bulunmuyor.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarından ötürü havadan destek sağlayamadığı bildirildi. Denizciler Birliği tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada teknede bulunan çoğu balıkçının Rusya vatandaşı olduğu, içlerinden bir kişinin Afrika ülkesi Sierra Leone'den olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili deniz ve su taşımacılığı işletmesinde güvenlik kurallarının ihlali sebebiyle soruşturma başlatıldı.

1979’da Norveç'te imal edilen balıkçı gemisi Onega, 368 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

Marine Traffic kayıtlarına göre en son 11 Aralık'ta Rusya'nın Murmansk şehrine uğrayan gemi 14 Aralık’ta Norveç'in Kirkenes limanından ayrılmıştı.