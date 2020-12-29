Çok ender görülen beyaz kivi kuşu, ameliyattan sonra hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’daki Pükaha Ulusal Vahşi Yaşam Merkezi’nde dünyaya gelen ilk ve çok nadir bulunan beyaz kivi Manukura, geçirdiği ameliyat sonrasında sağlığının kötüleşmeye devam etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Manukura, doğal alanı dışında dünyaya gelen ilk beyaz kiviydi ve çocuk kitaplarına ilham olmuştu.

Yeni Zelanda’daki Pükaha Ulusal Vahşi Yaşam Merkezi’nde, dünyaya gelen üç beyaz kivinin ilki, 9 yaşındaki Manukura, vücudunda sıkışan döllenmemiş bir yumurtanın ameliyatla alınmasından sonra hayatını kaybetti.

Manukura’nın ölüm haberi, merkezin Instagram sayfasında paylaşıldı. Açıklamaya göre, aralık ayının başlarından beri yemek yemeyen ve kilo kaybeden Manukura, uzman gözetimine alınmıştı. Döllenmemiş yumurtayı almaya yönelik ameliyat iyi geçse de, sağlığı operasyon sonrasında kötüleşmeye devam etmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pūkaha National Wildlife Sanc (@pukahanz)'in paylaştığı bir gönderi

Nadide hayvanın ölümüyle ilgili açıklamada bulunan, Pükaha Merkezi’nin Genel Müdürü Emily Court, bunun yaşadıkları en üzücü günlerden biri olduğunu söyledi.

Manukura’nın ölümü, merkezi olduğu gibi dünyada da birçok kişiyi yasa boğdu.

Merkezde onu bizzat görenlerin yanı sıra ondan haberdar olan çok sayıda kişi üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi.

Really sad about #Manukura - saw her a couple of times, last time only a few weeks ago. Crazy wee lady, a real bundle of energy and fun. RIP beautiful critter @PukahaMtBruce — Simon Wood (@WoodOnWineNZ) December 28, 2020

​Manukura’yı en son birkaç hafta önce gördüğünü belirten Simon Wood isimli kullanıcı, onun huzur içinde uyumasını diledi.

I'll miss you, Manukura. Rest well, now. pic.twitter.com/lGep6yM5NA — ★Spyromancy★ BLACK LIVES MATTER (@spyromancy) December 28, 2020

​Bir diğer kullanıcı da bu çok ender kuşun kendisine resim yapmak için ilham verdiğini ve hayatının zor bir dönemini atlatmasında yardımcı olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda’da bulunan kivi kuşları, genellikle beyaz olsalar da Manukura, anne ve babasından aldığı çok nadir bulunan genetik özellikler nedeniyle beyaz tüylü olarak dünyaya gelmişti. Manukura, Pükaha Ulusal Vahşi Yaşam Merkezi’nde 2011-2012’de hayata gözlerini açan üç beyaz kivinin ilkiydi. Lösizm isimli genetik durum nedeniyle beyaz olan Manukura, çocuk kitapları ve oyuncaklara ilham olmuştu. Kardeşi Mapuna da merkezin kapalı üreme programında yer alıyor.