Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretini duyurdu

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platform projesi olan Exxen'in aylık ücreti belli oldu. Ilıcalı, sosyal medya hesabından aylık abonelik ücretini duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platform projesi olan Exxen, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak. ‘Türkiye’nin Dijital Platformu’ sloganıyla yola çıkan Ilıcalı, sosyal medya hesabından Exxen'in aylık abonelik ücretinin 9.90 TL olacağını duyurdu. Ilıcalı paylaşımında, 7 gün ücretsiz izleme seçeneğinin de olduğunu belirtti.

© Fotoğraf : Ig/Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücreti belli oldu

Hangi programlar olacak?

Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen'de yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.

1 Ocak’ta yayına başlamayı planlayan Exxen'de yer alacak içeriklerin bazıları şu şekilde: