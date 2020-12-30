Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretini duyurdu

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platform projesi olan Exxen, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak. ‘Türkiye’nin Dijital Platformu’ sloganıyla yola çıkan Ilıcalı, sosyal medya hesabından Exxen'in aylık abonelik ücretinin 9.90 TL olacağını duyurdu. Ilıcalı paylaşımında, 7 gün ücretsiz izleme seçeneğinin de olduğunu belirtti.
Hangi programlar olacak?
Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen'de yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.
1 Ocak’ta yayına başlamayı planlayan Exxen'de yer alacak içeriklerin bazıları şu şekilde:
- Exxen için geliştirileceği öğrenilen ilk proje, Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrolde yer alacağı bir müzikal dizi olacak.
- Ali Atay’ın proje tasarımını, Onur Ünlü’nün ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Şeref Bey’ adlı dizide ise Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban başrolü paylaşacak.
- ‘Vahşi Şeyler’ adlı 8 bölümlük mini dizide ise Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar başrolde yer alacak.
- İbrahim Büyükak’ın senaryosunu kaleme alıp başrolde yer aldığı ‘İlginç Bazı Olaylar’ ve ‘Zehirli Çiçekler’ adlı iki yapım da diğer Exxen projeleri arasında yer alıyor.
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