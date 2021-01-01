AB'den resmen ayrılan İngiltere'de 'tampon vergisi' kaldırıldı

İngiltere'de, kadın hijyen ürünlerinden alınan en az yüzde 5'lik vergi sıfıra düşürüldü. Zira Londra, resmen AB'den ayrıldığı için Birlik yasalarınca 'lüks tüketim maddesi' olarak görülen bu ürünlerde geçerli vergi kuralına artık uymak zorunda değil. Aktivistler ise çabalarının göz ardı edilip bu adımın Brexit avantajı gibi pazarlanmasına karşı.

Yaklaşık 50 yıldır üyesi olduğu AB'den ayrılığı (Brexit) dün resmen tamamlanan ve artık Brüksel kurallarına tabi olmayan İngiltere'de, yıllardır mücadelesi verilen bir adım da hayata geçti.

AB yasaları gereği 'temel olmayan lüks tüketim maddesi' olarak nitelendirilen ped ve tampon benzeri kadın hijyen ürünlerinden alınan, 'tampon vergisi' olarak da bilinen en az yüzde 5'lik katma değer vergisi (KDV) bu yeni dönemin başlangıcıyla birlikte sıfırlanmış oldu.

Finans Bakanı Rishi Sunak "Tampon vergisini kaldırma sözümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum. Hijyen ürünleri temel ürünlerdir, bu yüzden doğru olan bunlardan KDV alınmaması" ifadelerini kullandı. Okul, üniversite ve hastanelerde halihazırda kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak temin edilebildiğini hatırlatan Sunak, verginin sıfırlanmasıyla birlikte bu ürünlerin tüm kadınlar için erişilebilir olacağının altını çizdi.

Verginin sıfırlanması sayesinde ortalama gelirli bir kadına yaklaşık 40 pound, yani 55 dolar kazandıracağı hesaplamaları yapılmıştı.

27 yaşındaki aktivist Coryton: Başbakan regl hakkında konuşabiliyorsa elbette ki herkes konuşabilir

Sunak, tampon vergisinin kaldırılma sözünü mart ayındaki bütçe düzenlemelerinde vermişti ama bu adım İngiltere'nin dün 1973'ten beri üyesi olduğu AB'den ayrılması öncesinde hayata geçirilemedi. Bu sebeple verginin sıfırlanmasının Brexit yanlıları tarafından AB'den ayrılmanın bir avantajı olarak gösterilmeye çalışılması, bu uğurda uzun süredir mücadele eden aktivistlerin tepkisini çekti.

Mayıs 2014'te 'Regli Vergilendirmeyi Bırakın' kampanyasını başlatmış olan 27 yaşındaki Laura Coryton, bunun bir Brexit başarısı gibi gösterilmesini ve toplanan 320 binden fazla imzadan hemen hemen hiç bahsedilmemesini eleştirdi: "Hükümetin bunu ciddiye alıyor olması harika. Başbakan regl hakkında konuşabiliyorsa elbette ki herkes konuşabilir. Bugün kutlama yapılması gereken bir gün ama tampon vergisinin Brexit açısından siyasi futbol gibi kullanılması üzücü" dedi.

Çarşamba günkü Brexit oturumunda muhafazakar Sir Bernard Jerkin, "AB'den ayrılıyor olduğumuz için, birçok değerli hanımefendinin de hükümete muhalefet ettiği tampon vergisini kaldırmak gibi işler yapabileceğiz" demişti.

İskoçya kasımda kadın hijyen ürünlerini ücretsiz hale getirerek dünyada bunu yapan ilk ülke olmuştu.