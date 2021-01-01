AB'den resmen ayrılan İngiltere'de 'tampon vergisi' kaldırıldı

Yaklaşık 50 yıldır üyesi olduğu AB'den ayrılığı (Brexit) dün resmen tamamlanan ve artık Brüksel kurallarına tabi olmayan İngiltere'de, yıllardır mücadelesi verilen bir adım da hayata geçti.
Finans Bakanı Rishi Sunak "Tampon vergisini kaldırma sözümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum. Hijyen ürünleri temel ürünlerdir, bu yüzden doğru olan bunlardan KDV alınmaması" ifadelerini kullandı. Okul, üniversite ve hastanelerde halihazırda kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak temin edilebildiğini hatırlatan Sunak, verginin sıfırlanmasıyla birlikte bu ürünlerin tüm kadınlar için erişilebilir olacağının altını çizdi.
Verginin sıfırlanması sayesinde ortalama gelirli bir kadına yaklaşık 40 pound, yani 55 dolar kazandıracağı hesaplamaları yapılmıştı.
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Sunak, tampon vergisinin kaldırılma sözünü mart ayındaki bütçe düzenlemelerinde vermişti ama bu adım İngiltere'nin dün 1973'ten beri üyesi olduğu AB'den ayrılması öncesinde hayata geçirilemedi. Bu sebeple verginin sıfırlanmasının Brexit yanlıları tarafından AB'den ayrılmanın bir avantajı olarak gösterilmeye çalışılması, bu uğurda uzun süredir mücadele eden aktivistlerin tepkisini çekti.
Çarşamba günkü Brexit oturumunda muhafazakar Sir Bernard Jerkin, "AB'den ayrılıyor olduğumuz için, birçok değerli hanımefendinin de hükümete muhalefet ettiği tampon vergisini kaldırmak gibi işler yapabileceğiz" demişti.
İskoçya kasımda kadın hijyen ürünlerini ücretsiz hale getirerek dünyada bunu yapan ilk ülke olmuştu.
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