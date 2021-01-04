İşadamı Asil Nadir 80 yaşında altıncı kez baba oldu

İşadamı Asil Nadir, 80 yaşında baba oldu. 1990’lı yıllarda İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğu nedeniyle Nadir hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.
Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü İngiltere’nin başkenti Londra’da tutuklanmış, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye'ye iade edilerek serbest bırakılmıştı. Nadir, Kıbrıs'ta medya patronluğuna kaldığı yerden devam ediyor.
Nadir’in önceki evliliklerinden 4 erkek çocuğu bulunurken, geçtiğimiz yıl ise Lisa Nur adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
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