Ev arkadaşı iki kadının tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Malatya'da M.Y, ev arkadaşı H.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y, ev arkadaşı M.Y'yi defalarca bıçaklayıp kaçtı.

Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y. ile 27 yaşındaki M.Y. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.Y.'nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Y. el ve bacaklarında yaralanırken olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda ekipler olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.

Polis ekiplerin olayın şüphelisi H.Y.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.