Gürcistan’da yılbaşından bir gün önce yeşil bir köpek dünyaya geldi

Gürcistan’ın Ahıska kentinde, yılbaşından bir gün önce yeşil bir köpek doğdu. Yeşil bir Noel hikayesi kahramanı olan ‘Grinch’in adının verildiği yavru köpek sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yılbaşından bir gün önce Gürcistan’ın Ahıska kentinde dünyaya gelen yeşil köpek yavrusu görenleri şaşırttı.

Sahipleri yavruya Dr. Seuss’un yarattığı bir Noel hikayesinde yer alan yeşil ‘Grinch’ karakterinin ismini verdi.

Rustavi 2 televizyonunun aktardığına göre, sahipleri Grinch için bir hayvanat bahçesinin kendileriyle iletişime geçtiğini, ancak onu vermeyi planlamadıklarını söyledi.

Bir köpeğin yeşil tonlarında dünyaya gelmesi çok nadir görülen bir durum. Bu durum hayvanın bulunduğu plasentada yüksek miktarda biliverdin pigmentinin bulunmasıyla açıklanıyor.

Zamanla üzerindeki pigmentin çıkmasıyla Grinch’in tüylerindeki yeşilimsi tonun geçebileceği ve ileride onun da kardeşlerine benzeyebileceği belirtiliyor.