Kolesterolü düşürmede etkili olan besin takviyeleri belirlendi

İngiliz Express gazetesinin haberine göre uzmanlar, vücuttaki ‘kötü’ kolesterol seviyesinin düşürülmesinde etkili besin takviyelerini magnezyum ve yeşil çay özü olarak belirledi.

Magnezyumun günlük alındığında sadece ‘kötü’ kolesterolü düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda vücuttaki ‘iyi’ kolesterol düzeyini de artırdığını belirten uzmanlar, söz konusu maddenin ayrıca kan basıncını ve kan şekeri seviyesini düzenlemek için gerekli olan temel bir mineral olduğunu vurguladı.

Kolesterolü düşüren ikinci besin takviyesi ise, kalp hastalıkları gelişme riskini de azaltmaya yardımcı olan yeşil çay özü olarak belirlenerek, bu maddenin antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve kanser önleyici özelliklere sahip polifenoller bakımından zengin olduğuna vurgu yapıldı.

Daha önce keten tohumu ile yağının, enginarın ve lifli besinlerin sayesinde kandaki kolesterol seviyesinin düşürülmesinin mümkün olduğu belirtilmişti.

İnsan vücudundaki metabolik süreçler için gerekli bir lipit maddesi olan kolesterol seviyesinin yüksek olması, kan damarlarının tıkanmasına ve plak oluşumuna yol açıyor ve kan pıhtıları oluşmasına neden olabiliyor, bu da korkunç sonuçlara ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Uzmanlar, ‘kötü’ kolestrolü artıran etkenleri sigara kullanımı, aşırı kilo, fiziksel hareketsizlik ve trans yağ oranı yüksek gıdalarla sağlıksız beslenme olarak sıralıyor.

‘Kötü’ kolesterol seviyesini azaltan faktörler ise beden eğitimi, spor ve genel olarak düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkol tüketiminden vazgeçme, az doymuş hayvansal yağ ve kolay sindirilebilir karbonhidrat içeren, ancak lif bakımından zengin besinlerin tüketimi olarak kabul ediliyor.