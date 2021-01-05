2021’de yayınlanması beklenen 6 yeni WhatsApp özelliği

Son haftalarda, bir dizi yeni özellik üzerinde çalışan WhatsApp‘ın 2021 yılında bunları devreye sokması bekleniyor.

Yaklaşık bir aydır WhatsApp‘ın bir dizi yeni özellik üzerinde çalıştığı görüldü. Bu özelliklerden bazıları şu anda geliştirme aşamasındayken bazıları da beta biçiminde test ediliyor.

2021’de kullanıma sunulması muhtemel 6 WhatsApp özelliği şu şekilde: