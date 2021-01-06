Kaldırımda yürürken ‘yorgun mermi’ isabet eden 17 yaşındaki genç öldü

Tokat’ta kaldırımda yürürken başına ‘yorgun mermi’ isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki lise öğrencisi, altı gün sonra hayatını kaybetti.

Hanife Büşra Konyar, 31 Aralık 2020’de ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi’nde kuzeniyle yürürken aniden yere düşmüş, ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Başına mermi isabet ettiği belirlenen genç, ağır yaralı olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Yoğun bakım servisinde altı gündür tedavi gören Konyar, bugün hayatını kaybetti. Konyar’ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Bir kişi tutuklandı

Öte yandan polisin araştırmasında, merminin Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi.

Bölgede görülen araçtan takibe başlayan ekipler, şüpheli Ömer Kaya’ya ulaşırken, bölgedeki aramada boş mermi kovanı buldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarından Kaya’nın, Konyar’ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını doğrulayan Kaya, tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.