Araştırmaya göre, kırmızı et yerine bitkisel gıdaları tüketmek ömrü uzatabilir

İngiltere’de yayımlanan British Medical Journal’da (BMJ) yer alan bir araştırmada, kırmızı et yerine kepekli tahıllar ve süt ürünleri, işlenmiş et yerine ise yumurta tüketiminin koroner kalp hastalığı riskini azaltabileceği belirtildi.

Araştırmada elde edilen çok sayıda bulgu, özellikle pastırma ve sosis gibi işlenmiş kırmızı etin fazla tüketilmesi ile, ölüm ve ciddi kronik hastalık riskinin artması arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Konuyla ilgili çelişkili sonuçlara ulaşılan araştırmalarda sıklıkla kırmızı et ile benzer protein ve enerji kaynaklarının bir kıyaslaması yapılmıyor.

Söz konusu sorunları ortadan kaldırmak için, bir grup ABD’li araştırmacı işlenmiş, işlenmemiş kırmızı et ve KKH riski arasındaki ilişkinin yanı sıra kırmızı et yerine başka protein kaynaklarının tüketilmesinin etkilerini inceledi.

Araştırmada yaş ortalaması 53, kalp-damar hastalığı veya kanser geçirmemiş olan 43 bin 272 ABD’li erkekle ilgili verilerden yararlanıldı.

Katılımcılar 1986’dan 2016’ya kadar 4 yılda bir beslenme biçimlerine ilişkin detaylı bir anket doldurdu, sağlık durumları ve yaşam biçimleri hakkında bilgi aktardı.

Kayıtlar, 30 yıllık süreçte ölümcül veya ölümcül olmayan koroner kalp hastalığı durumlarını takip için kullanıldı. Bu dönemde 4456 KKH durumuna rastlandı, bunlardan 1860’ı ölümcüldü.

Kardiyovasküler hastalık riskine yol açan başka faktörleri de dikkate alan araştırmacılar, her gün 1 porsiyon kırmızı et tüketimi ile KKH riski artışı arasında bir bağlantı bulunduğunu saptadı. Riskin işlenmemiş et tüketiminde yüzde 11, işlenmiş et tüketiminde ise yüzde 15 arttığı gözlendi.

Diğer taraftan kırmızı et yerine fındık, mercimek, fasulye, bezelye ve soya gibi protein kaynaklarının tüketiminin KKH riskini yüzde 14 azalttığı sonucuna varıldı.