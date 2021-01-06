Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına Anavatan Partisi'nden tepki: 'Özür bekliyoruz'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına Anavatan Partisi'nden tepki geldi. İl Başkanı Alihan Kansu, 'Merhum Turgut Özal'ın anısına ve hatırasına yapılan saygısızlıktır. Bu saygısızlığı kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz' dedi.

Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Side’deki yazlığının olduğu Sırma Tatil Sitesi sakinleri Turgut Özal'ın anısını canlı tutmak amacıyla 1990'lı yıllarda sitenin bahçesine denize bakacak şekilde ayağında deniz terliği, şort ve tişörtlü heykelini yaptırdı.

Koronavirüs salgınından en etkili korunma yöntemlerinden biri maske olurken, Turgut Özal'ın heykeline de maske takıldı. Sahilde yürüyüş yapan bir kişinin taktığı düşünülen maskenin, Kovid-19 için farkındalık yaratmak amacıyla takılmış olabileceği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre olayı, basında yer alan haberlerden öğrendiklerini ifade eden Anavatan Partisi Antalya İl Başkanı Alihan Kansu, bugün konuyla ilgili Özal heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Maske takma eylemini salgında bir farkındalık oluşturma çabası yerine, bir devlet büyüğüne karşı saygısızlık olarak değerlendirdiklerini belirten Kansu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yılbaşı nedeniyle yasakların etkin olduğu günlerde ilçemizde bulunan partimizin kurucusu ve 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın heykeline maske takıldığı görülmüştür.

Haberleri okuduğumuzda sahilde yürüyüş yapan yabancı uyruklu şahsın maskeyi taktığı bilgisini aldık. Bununla beraber basında çıkan haberlerin sonucunda Kovid- 19 farkındalığı için takıldığı söylenmektedir.

Pandemi süreci içerisinde bulunduğumuz şu günlerde farkındalık adına çok fazla eylem bulunurken kurucumuz ve 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın heykeline takılan maske farkındalığı, heykelin yapılış amacını aşmıştır.

'Özür bekliyoruz'

Merhum Turgut Özal'ın anısına ve hatırasına yapılan bir saygısızlıktır. Anavatan Partisi İl Başkanlığı olarak çalışmalarımıza devam ederken üzücü bir durum ile karşı karşıya geldiğimiz için biz de üzgün durumdayız. Merhum Cumhurbaşkanımızın hatırasına ve anısına yapılan bu davranış saygısızlıktır. Asla ama asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu saygısızlığı kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu davranışı yapan şahıs ve şahıslardan özür bekliyoruz."