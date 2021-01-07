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    kuyu açma

    Edirne'de kuraklık nedeniyle belediye tarafından su kuyuları açılmaya başlandı

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    Son 91 yılın en kurak senesinin geçirildiği Edirne'de, içme suyunu sağlayan barajlarda 5 aylık su kalması nedeniyle belediye tarafından su kuyuları açılmaya başlandı.

    Son 91 yılın en kurak senesini geçiren Edirne'de, kente içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranının yüzde 2'ye düşmesiyle içme suyu, Süloğlu Barajı'ndan alınmaya başlandı. Ancak buradaki barajın da kuraklıkla doluluk oranı yüzde 23'e düşünce kente içme suyunu sağlayan Edirne Belediyesi, yer altı sularına yöneldi.

    Kentin yüzde 50 içme suyunun sağlanması hedefleniyor

    Belediye ekipleri, 12 kuyudan kent şebekesine su basmaya başladı. Kuraklıkla birlikte alternatif olarak açılan kuyularda suyun 15 metreden 95 metreye düşmesiyle Edirne Belediyesi ekipleri, Paşaçayırı mevkisinde 3 kuyu daha açma kararı aldı. Açılan kuyularla birlikte kentin yüzde 50 içme suyunun sağlanması hedefleniyor.

    Gürkan: 5-6 aylık suyumuz var, lütfen tasarruflu kullanalım

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda 5-6 aylık su kaldığını, açılacak kuyularla içme suyunun yüz 50'sini yer altı sularıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi.  Gürkan, şunları söyledi:

    “Su yaşamsal bir şey ve bunu başka bir şeyle ikame etme şansımız yok. Edirne’nin 2 barajdan ve içme suyu kuyularından suyunu temin ediyorduk. Şu anda yaklaşık 5-6 aylık suyumuz var, Süloğlu ve Kayalı barajlarında. Burada da 12 kuyu açmıştık. Buna ek olarak 3 kuyu daha açıyoruz. Toplamda 15’e çıkacak. İçme suyu kuyularımızdan suyumuzun yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyorduk. Öyle bir imkanımız vardı. Hem mevcut kuyularda bakım ve kapasite yükseltme hem de yeni açılan 3 kuyuyla ihtiyaç olduğunda suyumuzun yüzde 50’sini karşılayabileceğiz. Ama asıl olan tabi ki diğer taraftan da sulama ve içme suyu olmak üzere müşterek amaçlı, barajlardan suyu tasarruflu kullanmak. Buradan vatandaşlarımıza da çağrı yapıyorum; lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Sadece bugün için değil son 91 yılın en kurak mevsimini yaşadığımız için değil. Su yaşam kaynağı, su hayat. O nedenle evlerde, banyolarda, tuvaletlerde, mutfaklarda, iş yerlerinde, araba yıkarken her şeyde suyu mutlak surette tasarruflu kullanıp, bizden sonraki gelecek nesilleri de düşünerek hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

    '10-15 metreden çıkan su, 95 metreden çıkıyor'

    Kuraklıkla birlikte suyun 15 metreden 95 metreye çekildiğine dikkat çeken Gürkan, "Bundan 15 yıl önceleri buralarda 10-15 metrelerde su bulabiliyorduk. Şu anda bu kuyuyu 95 metrede açtık. Bu da yer altı suları çekiliyor, dediğimizin çok somut bir göstergesi. Buradan saatte 100 metreküp su alacağız ve diğer 2 kuyu da hemen peşi sıra açılıyor. Dediğim gibi toplam 15 kuyuya ulaştığımızda, Edirne’nin toplam su ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayabilecek bir kapasiteye ulaşmış olacağız" dedi.

    'Süloğlu Barajı'ndaki su, 4 ay idare eder'

    Kentin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda suyun dip seviyeye gelmesiyle Süloğlu Barajı'ndan takviye almaya başladıklarını, bu barajda da 4 aylık su kaldığını söyleyen Başkan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

    "Süloğlu Barajı’nda yaklaşık 14 milyon metreküp su var, ölü hacim dahil. Oradan alacağımız su bizi yaklaşık olarak 4 ay idare edecek. Son yağmurlarla Kayalıköy Barajı’nda da çok az da olsa bir artış söz konusu. İkisiyle birlikte toplamda 6 aylık bir su sıkıntımız gözükmüyor. Her türlü tedbiri aldık, almaya da devam ediyoruz. Şimdi burada bu kuyuların dışında kuyulardan çıkan suyu Buçuktepe mevkisindeki ana depolarımıza basıyoruz. Buradan taşıdığımız ishale hattında bir sorunumuz vardı, çok eski hattı. Şimdi bu hattı yeniliyoruz. Bugün çalışmalar başlayacak. 100 yıl dayanma kapasitesi olan boru çeşidiyle değiştiriyoruz hattı. Yağışlar mevsim normallerinin çok altına. Kar yağışı hiç yok. Bunlar bizim ileriye yönelik aldığımız tedbirler, geleceğe yönelik tedbirler. O nedenle barajlar inşallah tekrar dolar, bizim de kuyulardaki yer altı rezervlerini geleceğe taşıma şansımız olur." 
    Etiketler:
    Recep Gürkan, Edirne Belediyesi, Süloğlu Barajı, Kuyu, su, Kuraklık, Edirne
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