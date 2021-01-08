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    Yüz tanıma

    Japon firma, maske takarken de işe yarayan yüz tanıma teknolojisi geliştirdi

    © CC0 / Pixabay
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202101081043537339-japon-firma-maske-takarken-de-ise-yarayan-yuz-tanima-teknolojisi-gelistirdi/

    Japonya merkezli enformasyon teknolojileri firması NEC, koronavirüse karşı korunmak için maske takarken de işe yarayan bir yüz tanıma teknolojisi geliştirdi.

    Yeni nesil elektronik cihazlarda yaygın olarak bulunan yüz tanıma teknolojisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından maskelerin günlük yaşamımıza girmesiyle önemli ölçüde kullanılamaz hale geldi.

    © AFP 2020 / JUSTIN SULLIVAN
    ABD'de bir ilk: San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasaklıyor
    Japon enformasyon teknolojileri firması NEC, bu soruna bir çözüm bularak, maske takarken de işe yarayan, 'NeoFace Live Facial Recognition' adında yeni bir yüz tanıma teknolojisi geliştirdi.

    Gözlere odaklanıyor

    BBC News'te yer alan habere göre bu teknoloji, gözler gibi yüzün maskenin örtmediği kısımlarına odaklanıyor.

    Şirkete göre yeni teknoloji, yüzde 99.9'luk bir başarıyla, doğrulamayı bir saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleştiriyor.

    Bununla birlikte söz konusu teknoloji, İngiliz Metropolitan Polisi tarafından da, izleme listesindekileri kalabalıktan ayrıştırmak amacıyla kullanılıyor. Şirketin diğer müşterileri arasında ise Lufthansa ve İsviçre Uluslararası Hava Yolları yer alıyor.

    © Flickr
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    'İnsanların temastan kaçınmalarına yardımcı olabilir'

    NEC'in dijital platform departmanı müdür yardımcısı Shinya Takashima, Reuters'a yaptığı açıklamada bu teknolojinin, insanların çeşitli durumlarda yüzeylerle temastan kaçınmalarına da yardımcı olabileceğini söyledi.

    Takashima, ürünün Kovid-19 salgını nedeniyle talebin çok daha fazla artmasını takiben tanıtıldığı bilgisini paylaştı.

    2020 yılının sonlarına doğru gelişme kaydedildi

    ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, Kovid-19 salgını öncesinde yüz tanıma algoritmaları, maske takanların yüzde 20 ila 50'sini tanıyamadı.

    Ancak 2020 yılının sonlarına doğru gelindiğinde, bu soruna karşı büyük oranda çözüm getirilmiş oldu.

    Andy Pope
    © Fotoğraf : WEST MIDLANDS POLICE
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    Çeşitli kaygılar var

    Ayrıca yüz tanıma teknolojilerine ilişkin yaklaşımlar farklılaşıyor. Sözgelimi teknolojinin kullanımı konusunda, 'mahremiyetin ihlali' kaygıları bulunurken, daha koyu tenli insanların yüzlerinin ne kadar iyi tanındığına dair şüpheler de dile getiriliyor.

    Geçen yılın ağustos ayında, bir sivil haklar savunucusu tarafından açılan dava, Galler polisinin yüz tanıma teknolojilerini kullanımının yasaklanmasıyla neticelenmişti.

    Öte yandan Amazon ve IBM gibi Amerikalı teknoloji devleri, kanun koyucuların teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğine dair mevzuatı gözden geçirmelerine zaman tanımak için yüz tanıma yazılımlarını polis teşkilatlarına sunmayı askıya alma kararı almıştı.

    Etiketler:
    yüz tanıma teknolojisi, Maske, Kovid-19, Koronavirüs, Japonya
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