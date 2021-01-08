Burger King'den retro logo

ABD'den tüm dünyaya yayılan fast food zinciri Burger King, adeta "ne varsa eskilerde var" şiarıyla logo değişikliğine gitti. Fast food devi, tüketicilerinin çoğunluğunu oluşturan gençlerin görüp geçirmediği devirlerden kalma logosuna geri döndü.

İlk restoranını Aralık 1954'te açan Burger King, 1999 yılında tedavülden kaldırdığı eski logosunu yeniden kullanmaya başladı.

Mavi çember içine alınmış parlak sarı ekmeklerin ortasında ketçap renginde Burger King yazısından oluşan son 21 yılın havalı logosunun yerine turuncu ekmeklerin ortasında Burger King yazısından oluşan eski basit logo geldi.

Burger King goes retro with new logo https://t.co/YVbNBxuKJ4 — berkodesign (@berkodesign) January 8, 2021

Burger King'in bağlı olduğu Restaurant Brands International şirketinin tasarım sorumlusu Raphael Abreu, eski logoya dönüşlerini "Gerçek bir klasikti" diye açıkladı.

Burger King announces a new, very retro-inspired logo. A look back at their logo history. pic.twitter.com/Sb3EpQCVL7 — Chris Creamer's SportsLogos.Net (@sportslogosnet) January 7, 2021

Logo neye odaklanmalı?

"Düşündük ki, o zamanlar en iyi görünüşümüze, markanın en iyi temsiline sahiptik" diyen Abreu, logonun hamburger şeklinden ibaret olmasını, öncekindeki gibi servis hızına değil de gıda ürününe odaklanılmasını istemeleriyle izah etti.

Tasarım sorumlusu "Basit logonun - daha az şekil, daha az renk - boyutunu küçültürseniz, ekranda kesinlikle daha iyi görünür. Kesinlikle önceki kimlikten çok daha iyi okunuyor" diye ekledi.

Whoever designed the new Burger King logo should be allowed to design EVERYONE'S logo.



Absolutely stunnng bit of design.



*wild applause* pic.twitter.com/1OzbMih5Kb — The All New Dom Show (@TheNewDomShow) January 8, 2021

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