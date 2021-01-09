Sakarya'da yavru köpeğe işkenceyi kaydeden genç kıza saldırı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için bölgeye giden belediye çalışanlarına ‘Yavrularını annelerinden’ ayırmayın diyen genç kız, görevlilere yardım eden mahalle sakini tarafından saldırıya uğradı.

İki gün önce meydana gelen olayda, mahalleye yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için gelen belediye ekipleri, yavruları tek tek annelerinden ayırarak toplamaya başladı. Belediye çalışanlarına "Yavrularını annelerinden ayırmayın" diyen genç kız yaşananları kayıt altına aldı.

Yavru köpeği üzerine basarak durdurmaya çalıştı

Görevlilere yardım etmek isteyen bir mahalle sakini ise kaçmaya çalışan bir yavrunun üzerine basarak yakalamaya çalıştı. O anları ağlayarak cep telefonuyla kayda alan genç kız, adama "Basma günah” diyerek olaya engel olmaya çalıştı.

Yakalanan yavru köpekler, belediye ekiplerince araca yüklenerek barınağa götürüldü. Kızın işkence anlarını kayıt altına aldığını gören görevli ise “Bizi çekiyor, bak bu bize sıkıntı olur, ben bu şartlar altında çalışamam” diyerek arkadaşını uyardı.

Aynı mahallede oturan bir kişi genç kızı tehdit edilerek kıza tokat attı.