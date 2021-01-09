Durov: WhatsApp’ın yeni kuralları Telegram’a ‘kaçışı’ hızlandırdı

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Facebook ile kişisel bilgilerin paylaşımını içeren yeni kuralları WhatsApp kullanıcıların Telegram’a geçişinin hızlanmasına yol açtığını söyledi. Durov, Telegram hakkında yanlış bilgiler yayan bot hesaplar tespit etmiş olmalarından, Facebook için ciddi bir sorun haline geldikleri sonucunu çıkardıklarını belirtti.

Telegram kurucusu Durov, WhatsApp’ın güncellenmiş kuralları sebebiyle insanların kitlesel olarak Telegram’a geçmesine ilişkin şunları söyledi: “Milyonlarca insan WhatsApp’ın kurallarındaki son değişiklikler nedeniyle kızgın. Söylediklerine göre güncellenmiş kurallar çerçevesinde kullanıcılar kişisel bilgilerinin tümünün Facebook’un reklam sistemine aktarımını kabul etmek mecburiyetinde. Bu sebeple WhatsApp kullanıcılarının birkaç yıldır süren Telegram’a kaçışının hızlanmış olmasında şaşılacak bir şey yok.”

‘Pazarlamaya Facebook gibi milyar dolarlar harcamıyoruz, zira insanlar yeterince akıllı’

Neredeyse 500 milyon kullanıcısı olan Telegram’ın, Facebook için ciddi bir problem haline geldiğini gördüklerini kaydeden Durov, zira sosyal medya ağlarında Telegram hakkında yanlış bilgiler yayan bir dizi bot hesap tespit ettiklerini söyledi.

Durov, “Facebook’un aksine Telegram pazarlama ve reklam işine milyarlarca dolar harcamıyor. Zira insanların kendileri için en iyisinin ne olduğuna karar verebilecek kadar akıllı olduklarına inanıyoruz” diye ekledi.