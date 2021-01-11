Elon Musk önerdi, yanlış Signal hisseleri yüzde 300 bin arttı

Whatsapp’ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından Elon Musk’ın mesajlaşma uygulaması Signal’i teşvik eden tweeti yanlış şirketin hisselerini uçurdu. Kullanıcılar sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren 'Signal Advances' adlı şirkete yatırım yaptı.

Whatsapp’ın gizlilik politikasındaki değişikliğin ardından Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili 'Use Signal' (Signal Kullan) şeklinde tweet atmıştı.

NTV'nin haberine göre, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın Signal kullanmaya teşvik eden tweetinin ardından mesajlaşma uygulaması Signal hisselerinin artışı beklenirken 'Signal Advances' adıyla pek fazla bilinmeyen bir şirketin hisse fiyatlarında yüzde 527 artış görüldü. Cuma günü de artış devam ederken hisselerin değeri 0,6 dolardan 8 dolara yükselerek yüzde bin 300 arttı.

Signal borsaya kote değil

Ekim ayında New Yorker'da yayınlanan bir makaleye göre ise, Signal tamamen bağışlarla çalışıyor ve bu sebeple borsalara kote değil.

'Bu biz değiliz'

Signal Advance'in hisse senetlerindeki benzeri görülmemiş artış, Signal mesajlaşma uygulamasının Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını belirten bir tweet göndermesine de neden oldu.

Signal ise Twitter hesabından, "İnsanların Signal’in rekor büyümesine yatırım yapmak istemesi anlaşılabilir, ancak bu biz değiliz" ifadelerine yer verirken "Biz bağımsız bir 501c3'iz ve tek yatırımımız sizin gizliliğinizdir" açıklamasında bulundu.

2015'ten bu yana 1 doların altında işlem görüyordu

1992 yılında Biodyne adı altında Teksas'ta kurulan, tıp ve hukuk çalışanlarına hizmet veren Signal Advance, 2014 yılında sağlık hizmetleri sektöründeki teknolojiye odaklanarak adını Signal Advance olarak değiştirdi ve borsaya kote bir şirket haline geldi. Şirketin 2015 yılından bu yana hisse değerlerinin 1 doların altında işlem gördüğü görülürken şirketin piyasa değerinin çok küçük olduğu ve finansal verilerinin ABD hisse senedi piyasası gözlemcisi SEC ile raporlanmadığı görülüyor.

Piyasa değeri 13 kat arttı

Mart 2019 itibarıyla şirketin CEO'su Chris Hymel dışında tam zamanlı çalışanı bulunmayan Signal Advance’ın piyasa değeri birkaç gün içerisinde 55 milyon dolardan 660 milyon dolara yükselerek 13 kat arttı.

Daha önce Twitter'da da olmuştu

Daha önce de benzer şekilde, Twitter’ın borsaya kote olmasını bekleyen yatırımcılar Tweeter Home Entertainment Group adlı bir şirkete yatırım yapmış, şirketin hisseleri yüzde bin artmıştı.