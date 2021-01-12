Güney Kore'de köpeklerin ruh halini havlamalarından anlayan tasma

Güney Kore'deki bir firmanın geliştirdiği tasma, 5 ana duyguyu havlama sesinden tespit ederek köpeklere adeta tercüman oluyor.

Güney Kore'de girişimci bir firma, ses tanıma teknolojisi sayesinde köpeklerin havlamalarından 5 duyguyu tespit edebilen ve yapay zeka destekli bir tasma geliştirdi.

Petpuls adlı firmanın geliştirdiği bu tasmaya ilaveten kullanıma sunulan bir akıllı telefon uygulamasıyla köpeklerin mutlu mu, rahat mı, gergin mi, kızgın mı yoksa üzgün mü olduğu anlaşılabiliyor. Tasma aynı zamanda köpeğin fiziksel aktivitelerini ve dinlendiği sürelerin de takibini yapıyor.

Reuters ajansına konuşan firma yetkilisi Andrew Gil, "Bu aygıt köpeklerin sesini duyurmasına yardımcı oluyor, böylelikle insanlar ne demek istediklerini anlayabiliyor" dedi.

Köpeklerin duygularını analiz etmek adına 2017'de farklı havlama sesleri kaydetmeye başlayan firma, 3 yıllık çalışmanın sonunda 50 köpek cinsinden topladığı 10 binden fazla havlama sesinden oluşan bir veri tabanı oluşturmayı başardı.

Firmanın tanıtımına göre yapay zeka destekli ses tanıma teknolojisi kullanımı açısından türünün ilk örneği olan bu tasmalar, Güney Kore Ulusal Üniversitesi tarafından da test edildi ve duygu tanımada yüzde 90 doğruluk oranı saptandı.

Firma tasmaları Ekim 2020'de çevrimiçi olarak 99 dolara satışa çıkarmıştı.

I don’t have a dog, but after a full year of being locked down alone with only my cat, we have full fledged conversations and I know exactly how pissed off he is with me.



South Korean firm's smart dog collar tells owners what's in a bark | Reuters https://t.co/8xdy9bngDU — Paula VanLaningham 💙 (@prvanlan) January 12, 2021

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle evde daha çok vakit harcandığı için evcil hayvan sahiplenme oranı da arttı. Resmi verilere göre küresel evcil hayvan bakımı piyasası geçen yıl 138 milyar dolardı. Küresel köpek nüfusu da yine geçen yıl yüzde 18 artarak 489 milyona yükseldi.

Firma yetkilisi Gil ise iletişim sorunu yüzünden köpeklerin bir kısmının maalesef sokağa atıldığı konusunda uyardı: "Tasmalarımız pandemide önemli bir rol oynayabilir. Sahiplerinin köpeklerin hislerini anlamalarını ve aralarındaki bağın güçlenmesini sağlayacaktır."