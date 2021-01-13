Elon Musk, 'dünyanın en zengin insanı' unvanını kaybetti: Serveti 13.5 milyar dolar azaldı

Tesla’nın hisse fiyatlarının artmasının ardından, 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanları sıralamasında birinci sıraya yükselen Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin hisselerinin düşmesinin ardından servetinden 13.5 milyar dolar kaybedince yeniden Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un ardından ikinci sıraya geri döndü.
Servetinde yaşanan düşüşe rağmen, Musk dünyanın en zenginleri sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Musk'ın servetini yaklaşık 20 milyar dolar geriden takip eden, Louis Vuitton, Moet ve Chandon aralarında olduğu lüks markalar grubu LVMH'nin sahibi ve başkanı Bernard Arnault ise listede üçüncü sırada yer alıyor.
Musk, listede birinci sıraya yükseldiği haberini ise "Ne garip... Neyse, işe dönüyorum" ifadeleriyle yorumlamıştı.
Well, back to work …— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021
Aralık ayında Musk, Insider'ın ana şirketi Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner'e yaptığı açıklamada Mars'ta gelecekteki bir koloniyi finanse etmek için tüm mal varlığını satacağını söylemişti.
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