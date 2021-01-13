Elon Musk, 'dünyanın en zengin insanı' unvanını kaybetti: Serveti 13.5 milyar dolar azaldı

Forbes'un en zengin insanlar listesinde birinci sıraya yükselen Tesla CEO'su Elon Musk, bu unvanını kısa süre içerisinde kaybederek yeniden ikinci sıraya oturdu.

Tesla’nın hisse fiyatlarının artmasının ardından, 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanları sıralamasında birinci sıraya yükselen Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin hisselerinin düşmesinin ardından servetinden 13.5 milyar dolar kaybedince yeniden Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un ardından ikinci sıraya geri döndü.

Tesla'nın hisseleri, pazartesi günü yüzde 8'lik oranla geçen sene eylül ayından bu yana en şiddetli düşüşü yaşadı. Forbes'un tahminlerine göre bu, Bezos'un 182.1 milyar dolarlık servetine kıyasla Musk'ın toplam servetini 176.2 milyar dolara düşürdü.

Servetinde yaşanan düşüşe rağmen, Musk dünyanın en zenginleri sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Musk'ın servetini yaklaşık 20 milyar dolar geriden takip eden, Louis Vuitton, Moet ve Chandon aralarında olduğu lüks markalar grubu LVMH'nin sahibi ve başkanı Bernard Arnault ise listede üçüncü sırada yer alıyor.

Musk, listede birinci sıraya yükseldiği haberini ise "Ne garip... Neyse, işe dönüyorum" ifadeleriyle yorumlamıştı.

Well, back to work … — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

​Aralık ayında Musk, Insider'ın ana şirketi Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner'e yaptığı açıklamada Mars'ta gelecekteki bir koloniyi finanse etmek için tüm mal varlığını satacağını söylemişti.