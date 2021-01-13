Maske takmayı reddeden Bruce Willis eczaneden kovuldu

Ünlü aktör Bruce Willis, koronavirüs salgınını hiçe sayıp maskesiz dışarıda gezerken görüntülendi. Willis, gazetecilerin görüntü aldığı sırada ise yine bir eczaneye girdi. Boynunda bandanası bulunan ünlü aktörün onu kolayca yüzüne doğru kaldırabilmesi mümkünken maske takmama ısrarı çevredekileri şaşırttı.

Page Six’e konuşan bir kaynağa göre, tedbirsizce davranan Willis, eczanedeki bir çalışan tarafından uyarıldı ve daha sonra dışarı çıkarıldı. Willis, çıkışta paparazziler tarafından görüntülenirken de maskesini takmamaya devam etti.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/cEmwCc8vhI pic.twitter.com/W1k6ChK4zt — Page Six (@PageSix) January 12, 2021

​'Yanlış bir karardı'

Paparazilere konuşmayan Willis, daha sonra yaptığı açıklamada davranışını 'yanlış bir karar' olarak nitelendirdi ve "Herkes maske takmaya ve güvende olmaya devam etsin" dedi.

Karantinayı eşi ve çocuklarıyla geçirmişti

2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli olan Bruce Willis, karantina sürecini eski eşi Demi Moore'un evinde çocuklarıyla birlikte geçirmişti. O esnada aktörün şimdiki eşi Emma Heming, küçük kızları Mabel ve Evelyn ile Los Angeles’ta kalmaya devam etmişti. Willis’in karantinadaki bu tercihi, eski eşiyle yeniden birlikte olduğu dedikodularına yol açsa da şimdiki eşi ve çocuklarının Los Angeles’ta kalma nedeninin, küçük kızlardan birinin hipodermik test sonucunu beklemeleri olduğu öğrenilmişti.

Willis'in yaşadığı eyalet Kaliforniya'da son bir haftada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 30 bine ulaştı, vaka sayısı ise iki milyonun üzerinde. Salgın hastaneleri alt üst ederken, Disneyland da aşı dağıtım alanına dönüştürülüyor.