TikTok güvenlik ve gizlilik ayarlarında değişikliğe gitti

Sosyal medya platformlarından TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılar için gizliliği ön plana aldığı yeni bir güncelleme yayınladı.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in gizlilik sözleşmesinde değişiklikler yapmasının ardından sosyal medya platformlarının kişisel güvenlik şartları tartışma konusu olurken, özellikle gençler arasında popüler olan video paylaşma platformu TikTok, 18 yaş altıdaki kullanıcılarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi.

TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcıların mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları sağlamayı amaçlayan değişiklikleri duyurdu.

Bu kapsamda, bugünden itibaren, 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı 'özel' olarak değiştiriliyor. Böylece, yalnızca kullanıcının onayladığı takipçiler paylaştığı videoları görüntüleyebilecek.

Bu yaş grubundaki kullanıcı hesaplarından 'Hesabınızı başkalarına önerin' seçeneğini de kalkacak.

16 yaş altındakilerin ise paylaştığı videolara yorum yapma seçenekleri otomatik olarak sınırlandırılacak. Bu kullanıcıların yorum ayarları sekmesinden 'Herkes' seçeneği kaldırılarak yalnızca 'Arkadaşlar' ve 'Hiçkimse' seçenekleri sunulacak.

Ayrıca, platformda artık sadece 16 yaş ve altı kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların indirilmesine de izin verilmeyecek.

TikTok, geçen yıl ise ebeveynlerin Aile Eşleme Modu aracılığıyla çocuklarının TikTok deneyimine kısıtlamalar koymalarına olanak sağlamıştı.

5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı

Şubat 2019'da o zamanlar Musical.ly olarak bilinen TikTok, ABD'deki çocukların gizlilik yasalarını ihlal ettiği için Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.