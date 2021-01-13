Kobra yakalamaya çalışan adam dev yılanın saldırısına uğradı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir yılan uzmanı bir kobrayı yakalamaya çalışırken, kobra tarafından ısırılmaktan son anda kurtuldu.

Hindistan Haber Ajansı'nın yayınladığı videoda iki yılan uzmanı suyun yanında büyük yılanı yakalamaya çalışırken görülüyor. Videoda uzmanlardan biri kobrayı kuyruğundan yakalamaya çalışıyor, fakat yılan aniden saldırıya geçiyor. Saldırıya uğrayan uzmanın hayatını kurtarmak için diğeri hemen harekete geçiyor fakat durduğu yerde dengesini kaybediyor. Sonrasında uzman tek eliyle yılanı itiyor ve sonunda ikisi kobrayı tutmayı başarıyorlar.

#WATCH | A reptile expert narrowly escapes being bitten by a Cobra snake while trying to catch the animal



Shivamogga, #Karnataka pic.twitter.com/czTc7Zv7pu — ANI (@ANI) January 12, 2021

Tek bir ısırık kalp durmasına yol açabilir

Son derece zehirli bir yılan türü olan kobralar, kendilerinin tehditte hissederlerse kelimenin tam anlamıyla 'ayağa kalkabilirler'. Bu yılanların tek bir ısırığı, zehiri sinir sistemini etkilediği için kalp durmasına neden olabilir.