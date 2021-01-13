Ataşehir'de bir evde çıkan yangında elleri koli bandı ile bağlanmış bir kadın yaralı olarak kurtarıldı

Ataşehir’de bir evde çıkan yangında elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş.’yi yaralı olarak kurtarıldı. Yangının Alev Ş.’nin uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından başlatıldığı öne sürüldü.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi’nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 14. kattaki yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş.’yi yaralı olarak buldu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangını Alev Ş.’nin uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı E.Y. tarafından başlatıldığı öne sürüldü.