Ataşehir'deki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Ataşehir'de bir kadının yangın çıkan evde ağzı, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı olarak dumandan etkilenmiş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emre Y'nin yangından yaklaşık 2 saat önce binadan ayrıldığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emre Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında apartmandaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Görüntülerde şüpheli Emre Y'nin saat 13.38'de apartmana girdiği ve 16.48'de apartmandan ayrıldığı görülüyor.

Alev Ş'in dairesinde çıkan yangının ise saat 19.00 sıralarında meydana geldiği tespit edilmişti.

Mevlana Caddesi’nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerince, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş. dumandan etkilenmiş halde bulunmuştu.

Alev Ş.'nin eski erkek arkadaşı olan Emre Y. olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyeden serbest bırakılmıştı.