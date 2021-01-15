Kayseri'de iki kişi hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir eve hırsızlık için giren 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alsancak Mahallesi 6223. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.Ö. ve F.G. hırsızlık yapmak için müstakil bir eve girdi.

Mahalle sakinlerinin ihbar vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları aramada 2 şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.