Satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı

Güney Afrika’da David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan eve kontrol için gitti. Çift lüks müstakil villaya ait bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı. Paniğe kapılan çiftin o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Afrika medyasından Triangle'ın haberine göre, aslan sürüsünün dinlenmek için villanın bahçesini seçtiğini aktardı. Görüntüde çiftin eve girmek için kapıyı araladığında evin bahçesinde uyuyan 6 aslanla karşılaştığı görüldü.

Gördükleri karşısında şaşkına dönen çift, kapıyı kapattığı sırada çıkan sesle uyuyan aslanlar ayaklandı.

Satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştıhttps://t.co/YSVsZCaE94 pic.twitter.com/tM9QEWs9jD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 14, 2021

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