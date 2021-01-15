Samsung yeni ürünlerini tanıttı

Güney Kore merkezli Samsung, yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro dahil olmak üzere Galaxy serisinin yeni üyelerini görücüye çıkardı.

Samsung Electronics, yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro’nun satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su Dr. TM Roh, "Hepimiz yeni rutinler ve yaşam tarzlarına ayak uydurmaya yardımcı olacak teknolojileri ararken gerçek anlamda kablosuz kulaklıkların pazarı da büyüyor ve tüketicilerin bu ürünlerden beklentisi artıyor. Galaxy Buds Pro ile birlikte, küçük bir cihaza büyük şeyler sığdırıyor, günlük işleri gerçek anlamda efsanevi hale getiren, alanında tek ses deneyimini kullanıcılarımıza sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Galaxy Buds Pro artık daha kapsamlı bir ses özelliğine, daha derin baslar için 11 milimetrelik alçak frekans hoparlörüne ve minimum bozulma ile net tiz sesler için 6.5 milimetrelik yüksek frekans hoparlörüne sahip.

Galaxy Buds Pro, 15 Ocak tarihinden itibaren KDV dahil 1599 TL fiyatı ile satışa sunulacak.

Samsung’s most premium earbud offering to date, #GalaxyBudsPro, offer users immersive audio, exceptional call quality and intelligent ANC. Learn more herehttps://t.co/SHCfUDLSoa — Samsung Electronics (@Samsung) January 14, 2021

Hürriyet'in aktardığına göre Samsung'un tanıtım etkinliğinde görücüye çıkarılan diğer yeni ürünler de şöyle:

Galaxy SmartTag disk şekilli pille aylarca çalışabiliyor, farklı nesnelere, kaybolan telefona veya evcil hayvanlara bağlanıyor, onları bulmayı sağlıyor.

Galaxy S21 serisi 6.2 inçlik ekranı ile 1080×2400 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. HDR10+ desteğine sahip olan ve bu sayede parlaklığı 1300 nit seviyesine kadar çıkabilen ekranın piksel yoğunluğu, 421 ppi seviyesinde.

Ultra geniş kameranın görüş açısı 120 derece seviyesindeyken, telefoto kamera sayesinde 3x hibrit yakınlaştırma yapılabiliyor. 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon, HDR10+ video kayıt yeteneğine de sahip.

4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, WiFi 6e ağ standardını destekliyor.

Galaxy S21 Plus, 6.7 inç'lik dev bir ekrana sahip olan ürün, Dinamik AMOLED ekran paneline sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı sunan ve ekranını Gorilla Glass Vicrus ile koruyan ürün, Exynos 2100 işlemciden gücünü alıyor.

Kamera tarafında da hayli iddialı olan Galaxy S21 Plus, 12 Megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığındaki 120 derecelik ultra geniş açı lensten, 12 Megapiksellik f/1.8 diyaframlı geniş açıdan ve 64 Megapiksel çözünürlüğündeki telefoto kameradan oluşuyor. Optik İmaj Sabitleyici (OIS) bulunan Telefoto lensin diyafram değeri ise f/2.0 olarak açıklandı.

Telefonun ön yüzünde bulunan kamera ise 10 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

Galaxy S21'den daha büyük bir bataryaya (4800 mAh) sahip olan ürün, 23W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

5G desteğine de sahip olan Galaxy S21 Ultra 5G, 6.8 inç'lik büyük bir ekrana sahip. 1440x3200 piksel ekran çözünürlüğü sunan ürün, Exynos 2100 işlemciden gücünü alıyor. 10-120 Hz arasındaki değerlerde kendini otomatik ayarlayarak güç tasarrufu sağlayan ürün, 1500 nit parlaklık seviyesiyle şaşırtıyor.

Gelelim dahili hafıza ve RAM seçeneklerine: 12 GB RAM + 128 GB / 256 GB depolama – 16 GB RAM + 512 GB depolama.

25W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, aynı zamanda 4.5W kablosuz ters şarj özelliği de sunuyor.

Kamera özelliği bakımından S21 ailesinde en gelişmiş donanıma sahip olan S21 Ultra; 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, optik imaj sabitleyici bulunan 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel f/2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto ve 10 Megapiksel f/4.9 10x optik zoom yapabilen periscope/telefoto olmak üzere dörtlü kamera düzenine sahip.

Video içerik üretenleri sevindirecek bir başka özellik ise, telefonun tüm kameralarının 4K çözünürlükte 60 FPS çekim yapabiliyor olması.

Cihazın ön kamerası ise 40 Megapiksel f/2.2 çözünürlük sunuyor.

Wi-Fi 6E bağlantısı sayesinde 1,2 Gbps (1200 Mbps) kablosuz hıza ulaşabilen cihaz, IP68 sertifikasına ve AKG hoparlörlere sahip. Bluetooth 5.1 bağlantı desteğinin yanı sıra USB Type-C 3.2 bağlantı noktası yer alıyor.

TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G, 8 GB RAM / 128 GB depolamaya sahip olan modeli 9.999 TL satış fiyatına sahip.

Galaxy S21 Plus

12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

Galaxy S21 Ultra

12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL