Kayıt
09:47 15 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy SmartTag, Samsung Galaxy Buds Pro

    Samsung yeni ürünlerini tanıttı

    © AFP 2020 / Dia Dipasupil
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1043581947_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_053993a0adf69b3fc3e520fc229b9f4d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202101151043581878-samsung-yeni-urunlerini-tanitti/

    Güney Kore merkezli Samsung, yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro dahil olmak üzere Galaxy serisinin yeni üyelerini görücüye çıkardı.

    Samsung Electronics, yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro’nun satışa sunulacağını duyurdu.

    Samsung'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su Dr. TM Roh, "Hepimiz yeni rutinler ve yaşam tarzlarına ayak uydurmaya yardımcı olacak teknolojileri ararken gerçek anlamda kablosuz kulaklıkların pazarı da büyüyor ve tüketicilerin bu ürünlerden beklentisi artıyor. Galaxy Buds Pro ile birlikte, küçük bir cihaza büyük şeyler sığdırıyor, günlük işleri gerçek anlamda efsanevi hale getiren, alanında tek ses deneyimini kullanıcılarımıza sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

    Galaxy Buds Pro artık daha kapsamlı bir ses özelliğine, daha derin baslar için 11 milimetrelik alçak frekans hoparlörüne ve minimum bozulma ile net tiz sesler için 6.5 milimetrelik yüksek frekans hoparlörüne sahip. 

    Galaxy Buds Pro, 15 Ocak tarihinden itibaren KDV dahil 1599 TL fiyatı ile satışa sunulacak.

    Hürriyet'in aktardığına göre Samsung'un tanıtım etkinliğinde görücüye çıkarılan diğer yeni ürünler de şöyle:

    Galaxy SmartTag disk şekilli pille aylarca çalışabiliyor, farklı nesnelere, kaybolan telefona veya evcil hayvanlara bağlanıyor, onları bulmayı sağlıyor.

    Galaxy S21 serisi 6.2 inçlik ekranı ile 1080×2400 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. HDR10+ desteğine sahip olan ve bu sayede parlaklığı 1300 nit seviyesine kadar çıkabilen ekranın piksel yoğunluğu, 421 ppi seviyesinde.

    Ultra geniş kameranın görüş açısı 120 derece seviyesindeyken, telefoto kamera sayesinde 3x hibrit yakınlaştırma yapılabiliyor. 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefon, HDR10+ video kayıt yeteneğine de sahip.

    4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, WiFi 6e ağ standardını destekliyor.

    Galaxy S21 Plus, 6.7 inç'lik dev bir ekrana sahip olan ürün, Dinamik AMOLED ekran paneline sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı sunan ve ekranını Gorilla Glass Vicrus ile koruyan ürün, Exynos 2100 işlemciden gücünü alıyor.

    Kamera tarafında da hayli iddialı olan Galaxy S21 Plus, 12 Megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığındaki 120 derecelik ultra geniş açı lensten, 12 Megapiksellik f/1.8 diyaframlı geniş açıdan ve 64 Megapiksel çözünürlüğündeki telefoto kameradan oluşuyor. Optik İmaj Sabitleyici (OIS) bulunan Telefoto lensin diyafram değeri ise f/2.0 olarak açıklandı.

    Telefonun ön yüzünde bulunan kamera ise 10 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 

    Galaxy S21'den daha büyük bir bataryaya (4800 mAh) sahip olan ürün, 23W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

    5G desteğine de sahip olan Galaxy S21 Ultra 5G, 6.8 inç'lik büyük bir ekrana sahip. 1440x3200 piksel ekran çözünürlüğü sunan ürün, Exynos 2100 işlemciden gücünü alıyor. 10-120 Hz arasındaki değerlerde kendini otomatik ayarlayarak güç tasarrufu sağlayan ürün, 1500 nit parlaklık seviyesiyle şaşırtıyor.

    Gelelim dahili hafıza ve RAM seçeneklerine: 12 GB RAM + 128 GB / 256 GB depolama – 16 GB RAM + 512 GB depolama. 

    25W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, aynı zamanda 4.5W kablosuz ters şarj özelliği de sunuyor. 

    Kamera özelliği bakımından S21 ailesinde en gelişmiş donanıma sahip olan S21 Ultra; 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, optik imaj sabitleyici bulunan 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel f/2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto ve 10 Megapiksel f/4.9 10x optik zoom yapabilen periscope/telefoto olmak üzere dörtlü kamera düzenine sahip.

    Video içerik üretenleri sevindirecek bir başka özellik ise, telefonun tüm kameralarının 4K çözünürlükte 60 FPS çekim yapabiliyor olması.

    Cihazın ön kamerası ise 40 Megapiksel f/2.2 çözünürlük sunuyor.

    Wi-Fi 6E bağlantısı sayesinde 1,2 Gbps (1200 Mbps) kablosuz hıza ulaşabilen cihaz, IP68 sertifikasına ve AKG hoparlörlere sahip. Bluetooth 5.1 bağlantı desteğinin yanı sıra USB Type-C 3.2 bağlantı noktası yer alıyor.

    TÜRKİYE FİYATLARI

    Galaxy S21

    Samsung Galaxy S21 5G, 8 GB RAM / 128 GB depolamaya sahip olan modeli 9.999 TL satış fiyatına sahip.

    Galaxy S21 Plus

    12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL
    12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

    Galaxy S21 Ultra

    12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL
    12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.
    Taksim Camii'nin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet