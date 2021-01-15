Bisikletiyle 13 ülke gezen Japon fotoğrafçı Antalya'da: Türk insanı sıcakkanlı ve misafirperver, tekrar geleceğim

Japon fotoğraf sanatçısı Tajima, 10 yıl sürecek dünya turunda önce sırt çantasıyla ardından da bisikletiyle 4 kıtada, 13 ülkeyi ziyaret etti. Antalya'nın Demre ilçesini gezen Tajima, "Türkiye'nin etkileyici bir tarih ve doğa zenginliği var. Türk insanı sıcakkanlı ve misafirperver. Herkes bir şey ikram etmek için çırpınıyor. Tekrar geleceğim" dedi.

Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima, 10 yıl boyunca dünyayı sırt çantası ve bisikletiyle gezmeye karar verdi.

20 Kasım 2020'de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Sırayla Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı gezen Hirohisa Tajima, Demre'ye geldi.

Türkiye'de toplam 3 ay gezecek ve ardından Gürcistan'a geçecek olan Tajima, oradan Ermenistan ve İran'a gidecek ve koronavirüs salgınındaki gelişmelere göre gezisine devam edecek.

‘Hayalimi gerçekleştirmek için yola çıktım, bu hayatımın işi’

Bugüne kadar otostopla ve bisikletle 40 bin kilometre yol alan Hirohisa Tajima, Türkiye'de şu ana kadar 1400 kilometre yol yaptı. © DHA

Günde 50 ila 70 kilometre arası yol yapan ve geceleri çadırda, kendisini misafir eden evlerde kalan Tajima, gezdiği ülkelerde çok güzellik gördüğünü, ancak Türkiye'nin ve Türk insanının çok farklı olduğunu söyledi. © DHA 1 / 2 © DHA Bugüne kadar otostopla ve bisikletle 40 bin kilometre yol alan Hirohisa Tajima, Türkiye'de şu ana kadar 1400 kilometre yol yaptı.

"Bisikletimle ve otostopla dünyayı geziyorum. Ben bu geziye gezme olarak değil, hayatımın işi görerek başladım" diye konuşan Tajima, şöyle devam etti:

"Bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Benim Japonya'da bir evim yok. Düğün ve aile fotoğrafı çekerek geçimimi sağlıyordum. Şimdi de Instagram'da bir blok oluşturdum. Çektiğim fotoğrafları, izlenimlerimi yazıyorum.”

‘Herkes bir şey ikram etmek için çırpınıyor’

Hirohisa Tajima, bu gezideki amacının yeni ülkeleri, çok sayıda yeni insanı tanımak olduğunu dile getirdi:

"Bunu Türkiye'de çok iyi gerçekleştiriyorum. Çok sayıda insanı ve aileyi tanıdım. Türkiye'nin etkileyici bir tarih ve doğa zenginliği var. Her yerde tarihin her döneminden kalma antik kent var. Türk insanı çok sıcakkanlı ve misafirperver. Çok sayıda Türk aile beni evinde misafir etti. Evinin bahçesinde konaklamama izin verdi. Herkes bir şey ikram etmek için çırpınıyor. Türk insanına teşekkür ediyorum. Türkiye'de gezmek için 3 ay ayırdım. Ama bu yeterli değil. Türkiye'ye tekrar geleceğim. Koronavirüsten korkmuyorum. Korunuyorum. Daha çok gencim. Onun hayallerimi önlemesine izin vermeyeceğim.”